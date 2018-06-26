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Son dakika! YSK Başkanı: Sonuçları yüzde 100 sisteme işledik

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 14:01 | Son Güncelleme

YSK Başkanı Sadi Güven, son dakika bir açıklama yaparak "Yurt içi ve yurt dışı sonuçları yüzde 100 olarak sisteme işledik ve tüm siyasi partilerle paylaştık." dedi.

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YSK ysk başkanı sadi güven 24 haziran seçim sandık sonuçları

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