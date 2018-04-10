Son dakika! Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı iddiası

Türkiye’ye ait bir helikopter, Yunanistan’ın Ro adası üzerinde alçaktan uçtu. Sputnik’in Ekatimerini gazetesinden aktardığına göre, gazeteye konuşan Yunanistan Savunma Bakanlığı’ndan kaynaklar, helikoptere angajman kuralları çerçevesinde yanıt verildiğini söyledi.
SKAI televizyonu da Türk helikopterine izli mermilerle uyarı ateşi açıldığını duyurdu. Ateşin ardından helikopterin bölgeden ayrıldığı belirtildi. Ancak yerel saatle dün 23:30’da yaşanan olayda helikopterin Türk ordusuna ait olup olmadığının tespit edilemediği de aktarıldı.
Sputnik’e konuşan bir kaynak ise helikopterin Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait olduğunu söyledi: “Uyarı amaçlı ateş açıldı. Bu kesinlikle yasal bir tepki. Helikopter 1 mil (1.609 km.) uzaktaydı, alçak irtifadaydı. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bir helikopterdi.”
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