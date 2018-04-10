HABER

Son dakika! Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 12:44 | Son Güncelleme

Yunanistan basınında yer alan son dakika haberine göre Akdeniz’deki Meis (Kızılhisar) adasının batısında bulunan Ro (Kara) adası üzerinde alçaktan uçan Türk helikopterine Yunan askerinin uyarı ateşi açtı.

Son dakika! Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı iddiası

Türkiye’ye ait bir helikopter, Yunanistan’ın Ro adası üzerinde alçaktan uçtu. Sputnik’in Ekatimerini gazetesinden aktardığına göre, gazeteye konuşan Yunanistan Savunma Bakanlığı’ndan kaynaklar, helikoptere angajman kuralları çerçevesinde yanıt verildiğini söyledi.

SKAI televizyonu da Türk helikopterine izli mermilerle uyarı ateşi açıldığını duyurdu. Ateşin ardından helikopterin bölgeden ayrıldığı belirtildi. Ancak yerel saatle dün 23:30’da yaşanan olayda helikopterin Türk ordusuna ait olup olmadığının tespit edilemediği de aktarıldı.

Sputnik’e konuşan bir kaynak ise helikopterin Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait olduğunu söyledi: “Uyarı amaçlı ateş açıldı. Bu kesinlikle yasal bir tepki. Helikopter 1 mil (1.609 km.) uzaktaydı, alçak irtifadaydı. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bir helikopterdi.”

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyeceklerSon dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler
DİSK'ten flaş 1 Mayıs kararı!DİSK'ten flaş 1 Mayıs kararı!
ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Son dakika Yunan Türk helikopteri asker

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

Survivor'da Nagihan'dan Acun Ilıcalı'yı şoke eden istek! Cumali Ünlüler'e mi geçiyor?

Survivor'da Nagihan'dan Acun Ilıcalı'yı şoke eden istek! Cumali Ünlüler'e mi geçiyor?

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'

Okuyucu Yorumları 48 yorum
illa girip yerle bir edelim istiyorlar
kaşınıyorlar.
Vaziyet alın, ortalık karışabilir!
Bir ülkenin askeri helikopterimize ateş açıyor kimseden ses çıkmıyor nota verilmiyor bu kadar sessiz olma artık ülkem yeter bu sessizlik
Yunana hiç ses yok
Hayaldi gerçek oldu
Ver mehteri geçer
Adamlar bizim adalara yerleşti bizim efelerden ses yok,buna da sessiz kalırlar.
Nota bile veremiyoruz
Kaşınıyorlar. Bu işin şakası yok , bana kalsa uçuralım hepsini havaya.
sen kimsinde uçuruyon :) ülke şamar oglanına döndü
Savaş sebebiydi bir zamanlar ama bakıyorum şimdi sabah duyuyoruz
Yunanistan'da tarih dersi yok mu acaba? Yunanistan'ın Türkiye sınırında 7000 asker varmış. Bizde avcı belgesi olan sadece 40.000 kişi var.
buna ses çıkarmayanlar yunan mı yoksa vatan toprağı namustur sözünü bilmiyorlar mı ?
ege akdeniz YÖRÜKLERIN MEKANI . KESKE yunanlilar gaza gelip Egeyi karadan saldirsa . bizede eglence ciksa ????
bu seferde cuma,yi Atina'da kilacaz desene...
@s.akinsu Zorunamı gitti vatanını ülkesini değilde Yunanı savunan godoşş seni
Nota bile vermediler daha yeni haberi oluyor milletin onuda dış basından
Çıt yok ya
içim acıyor bu haberleri okuyunca... ah ceddim ah.
@atillacavun GEREKEN YAPILACAK ASLAN.... BİZ DEDELERİNE YÜZMEYİ ÖĞRETTİK ZAMANINDA, ŞİMDİ SIRA TORUNLARINDA.... RAHAT OL...
Bir bu eksikti !
herşeyin zamanı var arkadaşlar nush ile uslanmayanı etmeli tekdir ardından emin olun gelecek olan kötektir
VERİN ASKERLERİNİ ADAMLARIN OLAY BÜYÜMESİN SONUÇTA İKİ ASKER TOP YOK TÜFEK YOK ELLERİNDE
Bizde basın olmadığı için ilk dış basın son dakika geçti gece biz sabah duyduk oda zoraki haber olduğu için
hazırlanın yiğitler çekimiz düğünümüz başlıyor dünyaya adalet neymiş öğretmenin zamanı geldi bunlar iyice şımardı
fetöcüler helekopterle sınırınızdan içeri girerken neden ateş etmediniz!
dikkatli olunmalı
Dış basın gece verdi
oyunlar oynanmaya devam ediliyor, şimdi sıra türkiyede sınıra yaklaşan bir uçak vurulur önce siyasiler sonra ordular karşı karşıya gelir, batılı devletler türkiyenin yunanistanı işgalini önlemek için müdahalede bulunurlar al sana üçüncü dünya savaşı. işin aslı ne bu halikopter türkiye ye aittir nede vurulacak olan uçak türkiye tarafından vurulmuştur. halikopter israil ajanlarının vurulacak yunan uçağınıda vuranlar yahudilerdir, maksat iki ülkeyi savaşa sokmaktır.
sizde edemedinizmi üstlerine ateş,ne sersemce
Yunanistan çok şanslı Turkiye'nin başında şu an keşke YUNAN kazansaydı diyen cipras karamanlis ile tercümansız konuşan birisi BOP eş başkanı var tersi olsa yunanistanı 1 günde alırdık 1974 kıbrısda yaptığımızı yapardık
herşeyin bir sırası var diye düşünüyorum.Hükümet de bu düşünce işe şuanlık sessiz kalıyor ama yakında ege de çok güzel şeyler olacak.Kaşınıyor dedesini denize dökdüklerin kaşınıyor...
bunlara en güzel ceza tüm kapıları açıp mültecilere yol vermek olur
ah tansu çiller neredesin .... o bayrak ya inecek ya inecek !!!
allah türk kanı taşıyan türk halkının yardımcısı olsun
Bu normal bir durum. Savaş çığırtkanlığı yapmayın. Aynı durumu bizde Suriye ve Rusya uçaklarına uyguladık. Uyarı ateşi açıldı topraklarımızdan çıkmayınca düşürüldü. Her ülke toprak bütünlüğünü korumak zorunda.
açabilir çok normal şu anda ülkemde iktidardalar
Aklini basina al yunanistan kasinma.sabah baslasak savasa oglen yemegini atina da yeriz unutmayin!!
@karakaya_28 şamda cuma namazı,atinada öğlen yemeği.suriyedeki tek Türk toprağını ypg lilerle beraber sınıra kaçırma.çok tanıdık geldi bunlar
yunanı denize döktük diye milleti kandıran zihniyet yunancı oldu... tatillerini yunanistanda yaparlar, yunan başbakanından medet umarlar, yarın biz yunanı denize dökersek izmir den bu yunancılar ne yapacak acaba...
YUNAN'DA BİR KAŞINTI VAR AMA HADİ HAYIRLISI.
yersennn....
kesin chp yapmıştır
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda pilotun zor anları

Atatürk Havalimanı'nda pilotun zor anları

Çocuklarını öldüren annenin bıraktığı not ortaya çıktı

Çocuklarını öldüren annenin bıraktığı not ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanı Canikli: Tehdit bitene kadar Afrin'de kalacağız

Milli Savunma Bakanı Canikli: Tehdit bitene kadar Afrin'de kalacağız

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

DİSK 1 Mayıs'ı nerede kutlayacak? İşte yanıtı

DİSK 1 Mayıs'ı nerede kutlayacak? İşte yanıtı

MİT'ten Gabon'a son dakika operasyon! 3 FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi

MİT'ten Gabon'a son dakika operasyon! 3 FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.