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Son dakika! Yunan askerleri için flaş karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 12:18 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Edirne' de tutuklu bulunan 2 Yunan askeri için tutukluğun devamına karar verildi

Son dakika! Yunan askerleri için flaş karar

Yasadışı yollardan sınırı aşarak Türkiye’ ye gelen Yunanistan sınırındaki Kastanies sınır kapısında görevli iki Yunan askeri için Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan tutukluğun gözden geçirilmesi duruşmasında tutukluluğun devamına karar verildi.

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yunan askerleri Yunanistan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yoksa kaderde teknolojimizi en iyi şekilde geliştirip yunanistanı oradan da tüm ab yi Türk toprağımı yapmak mı var? , bence solcularla, ab bundan korkuyor, solcular olmasa bence herkesin mutluluk oranı daha da artar, adli olaylar azalır, e adamlar şeytanın yerine geçti, adamların o iğrenç özgürlük anlayışı..! düşünsenize hiçbir kadın tahrik etmek için çabalamıyor, makul giyiniyor, ahlaksız diziler, filmler yok, internet kontrol altına alınmış vs. izlanda modeli inceleniyormuş, gece 22 den sonra 16 yaşından küçüklerin sokağa çıkması yasakmış o modelde, kemalistler,solcular çıldıracak
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