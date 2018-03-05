Son dakika! Yunan askerlerin tahliye talebi reddedildi

Türkiye sınırını geçerek girdikleri yasak askeri bölgede yakalandıktan sonra Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada geçtiğimiz cuma günü tutuklanan iki Yunan askeriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Edirne’nin Yunanistan Konsolosluğu tarafından tayin edilen avukatlar bugün iki askerin tutuklanmasına itiraz ederek tahliyelerini istemişti. Talebi değerlendiren Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği, tahliye taleplerini reddetti.
HÜKÜMET: TAKAS SÖZ KONUSU DEĞİLDİR
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Yunanistan'dan Türkiye sınırını geçen 2 askerin Türkiye'de tutuklanması hususu bir takas konusu değildir. Ne Yunanistan hükümeti Türkiye'den talepte bulunmuştur, ne de Türkiye bir talepte bulunmuştur. Bu askerler, askeri yasak bölgelere girme ve askeri casusluk suçlarından soruşturmaya tabi tutulmuştur. Tutuklanmalarına karar verilmiştir. Darbeci askerlerin Türkiye'ye iade edilmesi Türkiye'nin haklı olduğu bir konudur. Yunanistan'ın gereğini yapmakla yükümlü olduğu mükellefiyetler vardır. İkisi ayrı şeylerdir. Yerine getirilmesinin doğru olduğuna inaniyoruz. Bunların takas konusu yapılması, Türkiye'nin darbecilerin Türkiye'ye iadesi konusundaki talebini hafifletir diye düşünüyoruz."
AİLELERİ DE GELMİŞTİ
Edirne'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yaparken, devriyeleri sırasında Türk tarafına geçtikten sonra gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in aileleri Edirne'ye gelmişti.
Yunanistan Edirne Konsolosu Sotiria Theochridi ve konsolosluk görevlileriyle birlikte Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ile görüşen aileler, Yüksek Güvenlikli F Tipi'nde oğullarıyla görüştü. Edirne Jandarma Komutanlığı, OHAL nedeniyle Edirne Valiliği'nin aldığı karar üzerine cezaevinin 4 kilometre çevresinde güvenlik tedbirleri alarak, Turk ve Yunan gazetecileri cezaevine yaklaştırmadı.
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