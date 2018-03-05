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Son dakika! Yunan askerlerin tahliye talebi reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 16:31 | Son Güncelleme

Edirne'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yaparken, Türk tarafına geçtikten sonra yakalanan iki Yunan asker hakkında karar verildi.

Türkiye sınırını geçerek girdikleri yasak askeri bölgede yakalandıktan sonra Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada geçtiğimiz cuma günü tutuklanan iki Yunan askeriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Edirne’nin Yunanistan Konsolosluğu tarafından tayin edilen avukatlar bugün iki askerin tutuklanmasına itiraz ederek tahliyelerini istemişti. Talebi değerlendiren Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği, tahliye taleplerini reddetti.

HÜKÜMET: TAKAS SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yunanistan'dan Türkiye sınırını geçen 2 askerin Türkiye'de tutuklanması hususu bir takas konusu değildir. Ne Yunanistan hükümeti Türkiye'den talepte bulunmuştur, ne de Türkiye bir talepte bulunmuştur. Bu askerler, askeri yasak bölgelere girme ve askeri casusluk suçlarından soruşturmaya tabi tutulmuştur. Tutuklanmalarına karar verilmiştir. Darbeci askerlerin Türkiye'ye iade edilmesi Türkiye'nin haklı olduğu bir konudur. Yunanistan'ın gereğini yapmakla yükümlü olduğu mükellefiyetler vardır. İkisi ayrı şeylerdir. Yerine getirilmesinin doğru olduğuna inaniyoruz. Bunların takas konusu yapılması, Türkiye'nin darbecilerin Türkiye'ye iadesi konusundaki talebini hafifletir diye düşünüyoruz."

AİLELERİ DE GELMİŞTİ

Edirne'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yaparken, devriyeleri sırasında Türk tarafına geçtikten sonra gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in aileleri Edirne'ye gelmişti.

Yunanistan Edirne Konsolosu Sotiria Theochridi ve konsolosluk görevlileriyle birlikte Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ile görüşen aileler, Yüksek Güvenlikli F Tipi'nde oğullarıyla görüştü. Edirne Jandarma Komutanlığı, OHAL nedeniyle Edirne Valiliği'nin aldığı karar üzerine cezaevinin 4 kilometre çevresinde güvenlik tedbirleri alarak, Turk ve Yunan gazetecileri cezaevine yaklaştırmadı.

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Anahtar Kelimeler:
yunan askerleri Edirne Türkiye

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Bence takas mantıklı fetöcülere karşılık 2 askeriniz + negredo + adnan oktar ve 2 m para fikret orman gitsin pazarlığa bi yolunu bulur
@omer_meric_1988 sen varken onlara gerek yok
@karaman.m zorunamı gitti kardesim adam efso yazmış ?
ALMANYADAN BİR MERKEL ÇIKIP GELİVERİR.ASKERLER SERBES.
Asalım
İşte Devlet böylece restini çeker, avrupanın gayrimeşru çocuğu da yunanistandır. sonucu merakla bekliyoruz. cesur davranışlar sonuç verir umarım
Ne mantık var bunlarda ohal olan yerde ne işiniz var canınıza mı susadınız.
Bu Yunan iiice kaşınıyor kadrak da rahat durmuyor geri zekalılar neylerine güveniyosalar
@yigitmecit, arkalarındakilere güveniyorlar. ABD, almanlar, ve diğerleri hepsi arkalarındalar.
ne yapsın yunanlı askerler maaşlarını alamıyorlar. artık kaçak yollardan türkiyeye gelip çalışmayı düşünüyorlar :))
mahkemenin verdiği karar bence yanlış bu şekilde casuslukmu olur. germeyin boşuna ortalığı.
ahaaaa eline koz geçti vermeyin bakalım ne b..k yiyecekler...
kısasa kısas vereceğiz deyin ama vermeyin bu fırsat bir daha gelmez.. hahahaha
bellı ne olucagı takasa kullanıcaz fetocu askerlerle
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