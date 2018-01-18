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Son dakika: Yunan hücum botu Türk sahil güvenlik botuna çarptı

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 08:42 | Son Güncelleme 7 saat önce

Yunan hücum botu Kardak kayalıklarına gelerek Türk sahil güvenlik botuna çarptı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Kardak kayalıklarını geçerek Türk kara sularına giren Yunan savunmasına ait hücum botu Türk sahil Güvenlik botuna çarptı. Gümüşlük Mahallesi’ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları yakınında Yunan Sahil Güvenlik Botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu arasında kısa süreli dalaş yaşandı. Türk karasularına giren Yunan Sahil Güvenlik Botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu arasında temas olduğu ancak her iki botta da herhangi bir hasar oluşmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; dün akşam saatlerinde Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Nikiforos adlı botun Kardak Kayalıkları yakınında Türk karasularına girdiğini gören Türk Sahil Güvenlik Botu bölgeye gitti. Önce anons ile Yunan hücum botunu uyararak Türk karasularından çıkması istenen Nikiforos adlı bot, sınır ihlaline devam edince Yunan hücum botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu arasında kısa süreli temas oldu. Yaşanan dalaşın ardından tehlikeli manevra yapan Yunan Sahil Güvenlik Botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu çarpıştı. Olaydan sonra Yunan hücum botu Türk karasularını terk ederken yaşanan temasta her iki botta da herhangi bir maddi hasarın olmadığı öğrenildi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Ege sularında yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntüde Yunan hücum botunun Türk sahil güvenlik botuna hızla yaklaşarak yandan çarpma anları yer alıyor. Türk sahil güvenlik botunun son anda yaptığı manevrayla da olası bir kazanın eşiğinden dönülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yunan Kardak hücum botu

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Onlarca adaları sessizce verin ondan sonra Allah'ın kayalığı için botları çarpıştırın. Ben yemedim yiyen varsa afiyet olsun.
@monthtac sessizce verilen adaları lozanı imzalayana sor
@monthtac karnını mehterle doyuran balık hafızalı koyunlar için seçim yatırımı
@asus61 mal olduğunu buradan ilan etmene hiç gerek yoktu. Niye böyle birşey yaptın ki
@monthtac olmayan beynine birileri bişey sokmuş sende sağa sola bişeyler yazıyorsun kim hangi adayı vermiş :)))
yerli ve milliler nerde kine !!!!
bu onun bunun çocukları ingilterenin etkisi ile bu kadar azdılar... yunanlıları bir kaşık suda boğarız
bu yunanlarin bır yerleri kaşınıyor ama haydi hayırlısı
yüz verdin deliye,geldi s....tı halıya. ABD 10000 km uzakta biz komşuyuz,unutma!
Şunlarada prim veriyoruz. İndirin Egenin dibine bakalım bi daha yapabiliyolar mı ? Nerede Kardak operasyonundaki cesur insanlar nerede şimdikiler
birisi çıkıpta Eyyy Yunanistan niye demiyor.
ula arkadaş çevremizde bir tane dost yok bu nasıl dünya bizden bu kadarmı korkuyorsunuz son yıllarda iyice ayyuka çıktı turkıye karşıtlığı bence hukumet önce içimizdeki hainleri temizlesin sonra dışarıya açılalaım çünki biz bır tarafta yunan diğer tarafta ırak iran suriye israil suudi arabistan israil ıle uğrasırken içimizdeki vatan hainleri kemiriyor vee en buyuk dost gıbı gorunen ama esas dusmanımız abd ulan ne büyük bir milletiz biz dunya bizimle uğraşıyor ve benim turk halkım halen bunu anlayamıyor yazık çok yazık düşman bile bize guluyor kendi kendimizi yediğimiz için
onların botunu patçalardım orda oldaydım
yunanlılar kankası soydaşı akpyi aramışlardır türklerin botuna çarptık onlara ceza verin diye
Bu ne şimdi çarpışma testi videosu mu? Kör gibi çarpışıyorsunuz ya bot batsaydı?
YUNANLILAR KAŞINIYOR AMA, ONLARDA BİLİYOR YA ŞU ANDA IRAK, SURİYE İLE UĞRAŞAN TÜRKİYE BİZLE UĞRAŞAMAZ, ONİN İÇİN SIRNAŞIYORLAR.ŞU SURİYE MESELESİ BİTSİN BEN O ZAMAN GÖRECEĞİM YUNAN PİÇLERİNİN GIÇINI.O ADALARIMIZDA DA TATLI TALI YAPILAN MANGAL KEYFİNİN ACI ACI OSURUĞUNU. YUNANLILAR UYANIK YA BİZİM BU ZAAFIMIZDAN YARARLANIYORLAR ŞİMDİLİK.
@apartmanyikan yanlışın var suriyedeki durumla bunların hiç ilgisi yok türkiye gerek görüse suriyedeki harekat devam ederken yunanistana karsı da bir cephe çok rahat açabilir. senin dediğin gibi olsa yukardan gelen girsin batıdan kuzeyden isteyen girsin çok şükür güçlü bi ülkeyiz herkese yetecek kadar ordu gücümüz var
bu yunanlar fazla olmaya başladı:??
kaşınıyorlar da sıranızı bekleyin
yakınlaşalım derken bunu kastetmemiştik:)
bana degil yöneticilere sor bunun ne anlama geldiğini Mynet
bunlara bir ders verme zamanı geldi sanırım:??
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