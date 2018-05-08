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Son dakika! Yunanistan'dan skandal karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 14:45 | Son Güncelleme

Yunanistan skandal bir karara imza attı. Son dakika habere göre, Yunanistan İltica Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeciden birinin daha iltica talebine onay verdi.

Son dakika! Yunanistan'dan skandal karar

Edinilen bilgiye göre, İltica Dairesine bağlı komisyon, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden birinin daha iltica talebini kabul etti.

Henüz ismi açıklanmayan darbeci firari askerin, gözetim altında tutuldukları polis karakolundan serbest kalma ihtimali bulunuyor.

Yunanistan'da Danıştay, daha önce iltica talebi kabul edilen Süleyman Özkaynakçı'nın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı.

AA

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Yunanistan 15 Temmuz FETÖ Son dakika

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu akp nin fetö den ne farkı var ben onu anlamıyorum bu namussuz ların atamalarını yapan devlete sokan akp değilmi
yunan İngiliz fransız abdli içimize yerleştirdiği ajan "askerlerine" sahip çıkıyor bizim istihbaratımızada bu ajanları bulup yok etmek düşüyor eminimki reis vakti gelince bunlarında defterini tek tek dürecektir rabbimiz reisin ve ekibinin yolunu açık etsin
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