Son dakika! Yunanistan'dan skandal karar

Edinilen bilgiye göre, İltica Dairesine bağlı komisyon, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden birinin daha iltica talebini kabul etti.
Henüz ismi açıklanmayan darbeci firari askerin, gözetim altında tutuldukları polis karakolundan serbest kalma ihtimali bulunuyor.
Yunanistan'da Danıştay, daha önce iltica talebi kabul edilen Süleyman Özkaynakçı'nın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı.
AA
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