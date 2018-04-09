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Son dakika! Yüzlerce kişiyi dolandırmışlardı, Ankara'da yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 09:47 | Son Güncelleme

Bursa'da yüzlerce kişiyi ev sahibi olma vaadiyle dolandıran inşaat firmasının yöneticisi çift, Ankara polisinin teknik ve fiziki takibi sonucu gözaltına alındı

Son dakika! Yüzlerce kişiyi dolandırmışlardı, Ankara'da yakalandılar

Bursa'da, konut yapma vaadiyle yüzlerce kişiyi senet imzalatarak dolandırdıkları gerekçesiyle haklarında hapis cezası bulunan ve aranan Uludağ İnşaat'ın yöneticileri Ahmet ve eşi Rukiye Toğrul'un Ankara'da olduğu tespit edildi. Harekete geçen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 2 ay boyunca çifti fiziki takibe aldı.

Polis, yakalanmamak için Ankara, İstanbul ve Bursa'da sürekli yer değiştiren zanlıları, kimi zaman postacı, kimi zaman kargocu kılığına girerek takip etti. Toğrul çiftinin Batıkent'te bir evde saklandıklarını belirleyen ekipler adrese operasyon düzenledi. Evdeki aramada, Ahmet Toğrul'un üzerinde Selahattin Özcan adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MAĞDURLAR SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÖRGÜTLENMİŞTİ

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesince, şirket sahibi Ahmet Toğrul'a, nitelikli dolandırıcılık suçundan, her bir mağdur için 3'er yıl olmak üzere toplam 657 yıl hapis ve 2 milyon 628 bin lira, eşi Rukiye Toğrul'a ise aynı suçtan 654 yıl hapis cezası ile 2 milyon 624 bin lira adli para cezası verilmişti. Evlerini alamayan mağdurlar, sosyal medya aracılığıyla gruplar oluşturarak şirket yöneticileri hakkında şikayetçi olmuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hiç şaşırmadım.altından yüzde yüz din istismarı çıkacak.bu şerefsizler yüzünden din değiştirecez aq.
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