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Son dakika! Zaman Gazetesi davasında flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 12:13 | Son Güncelleme

DHA'nın son dakika haberine göre, kapatılan "Zaman Gazetesi"nin eski yazarları ve yöneticilerine yönelik açılan 17'si tutuklu 31 sanık hakkında açılanda davada , savcı mütalaasını açıklıyor. Mütalaada, sanıklardan Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "örgüt üyeliği" suçundan ise 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapislerini talep edildi.

Son dakika! Zaman Gazetesi davasında flaş gelişme

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü'nün karşısında bulunan binada 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya 17 tutuklu sanık hazır bulundu. Ayrıca tutuksuz sanıklardan Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 6 tutuksuz sanık duruşmada hazır bulundu.

"ANAYASAYI İHLAL"DEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirtti. Savcı, mütalaasında sanıklardan Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, İbrahim Karayeğen ve Şahin Alpay'ın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "örgüt üyeliği" suçundan ise 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep etti. Savcı, mütalaasını okumaya devam ediyor.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı İsmet Bozkurt tarafından hazırlanan 64 sayfalık iddianamede terör örgütü FETÖ yapılanmasının tarihsel gelişimi, amacı ve hedefleri anlatılıyor. Örgütün medyayı ne zaman ve ne şekilde kullandığına da ayrıntılı değinilen iddianamede, örgütün strateji gereği 2013 yılına kadar devlete ve hükümete karşı gizli ve derinden bir mücadele yürüttüğü, 2013 sonrasında ise açıktan saldırıya geçtiği iddia ediliyor. Örgütün, basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak devlet sırlarını ifşa ettiği, algı oluşturarak meşru hükümetleri çalışamaz hale getirmeyi hedeflediği kaydedilen iddianamede, bunu yapması için de medya gücünü kullandığı, şüphelilerin de haber ve yazılarıyla bu durumu bilerek sürdürdüğü öne sürülüyor. 31 şüpheli hakkında "Darbeye teşebbüs" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "Silahı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. (DHA)

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