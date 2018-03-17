Son dakika! Zeytin Dalı Harekatı'ndan acı haber: Binbaşı Mithat Dunca şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 15 Mart günü yaralandıktan sonra Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Piyade Binbaşı Mithat Dunca kurtarılamayarak şehit oldu.
Habertürk Haber Merkezi'nden Can Hacıoğlu'nun haberine göre, Dunca'nın acı haberi Eskişehir Büyükdere Mahallesi'nde oturan yakınlarına verildi. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kalabak köyü nüfusuna kayıtlı olan şehidin evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi.
AFRİN HAREKATI ŞEHİTLERİ
22 Ocak
Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan
23 Ocak
Üsteğmen Oğuz Kaan Usta
Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı
27 Ocak
Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan
Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş
3 Şubat
Teğmen Cihangir Çubukçu
Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen
Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül
Uzman Çavuş Ufuk Aktağ
Uzman Onbaşı Fırat Karaca
Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu
4 Şubat
Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren
Uzman Çavuş Selim Vurdal
5 Şubat
Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya
Piyade Teğmen Ahmet Aktepe
Uzman Çavuş Ali Yılmaz
7 Şubat
Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar
Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan
9 Şubat
Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu
10 Şubat
Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz
Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca
Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin
Uzman Çavuş Halis Koca
Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın
Uzman Erbaş Enes Sarıaslan
Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu
Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege
Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş
Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan
Pilot Üsteğmen Erdem Mut
Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman
17 Şubat
Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin
25 Şubat
Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü
1 Mart
Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik
Uzman Çavuş Recep Çetin
Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç
Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol
Jandarma Astsubay Uğur Palancı
Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel
Jardarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek
Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe
8 Mart
Uzman Onbaşı Fuat Demir
12 Mart
Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart
13 Mart
Uzman Çavuş Orhan Sürmen
15 Mart
Piyade Teğmen Muhammed Kır
Piyade Binbaşı Mithat Dunca
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