Son dakika! Zeytin Dalı Harekatı'ndan acı haber: Binbaşı Mithat Dunca şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 15 Mart günü yaralandıktan sonra Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Piyade Binbaşı Mithat Dunca kurtarılamayarak şehit oldu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Can Hacıoğlu'nun haberine göre, Dunca'nın acı haberi Eskişehir Büyükdere Mahallesi'nde oturan yakınlarına verildi. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kalabak köyü nüfusuna kayıtlı olan şehidin evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi.

AFRİN HAREKATI ŞEHİTLERİ

22 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan

23 Ocak

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı

27 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan

Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş

3 Şubat

Teğmen Cihangir Çubukçu

Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen

Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül

Uzman Çavuş Ufuk Aktağ

Uzman Onbaşı Fırat Karaca

Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu

4 Şubat

Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren

Uzman Çavuş Selim Vurdal

5 Şubat

Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya

Piyade Teğmen Ahmet Aktepe