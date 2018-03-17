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Son dakika! Zeytin Dalı Harekatı'ndan acı haber: Binbaşı Mithat Dunca şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 23:21 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda Piyade Binbaşı Mithat Dunca şehit oldu.

Son dakika! Zeytin Dalı Harekatı'ndan acı haber: Binbaşı Mithat Dunca şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 15 Mart günü yaralandıktan sonra Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Piyade Binbaşı Mithat Dunca kurtarılamayarak şehit oldu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Can Hacıoğlu'nun haberine göre, Dunca'nın acı haberi Eskişehir Büyükdere Mahallesi'nde oturan yakınlarına verildi. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kalabak köyü nüfusuna kayıtlı olan şehidin evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi.

AFRİN HAREKATI ŞEHİTLERİ

22 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan

23 Ocak

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı

27 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan

Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş

3 Şubat

Teğmen Cihangir Çubukçu

Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen

Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül

Uzman Çavuş Ufuk Aktağ

Uzman Onbaşı Fırat Karaca

Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu

4 Şubat

Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren

Uzman Çavuş Selim Vurdal

5 Şubat

Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya

Piyade Teğmen Ahmet Aktepe

Uzman Çavuş Ali Yılmaz

7 Şubat

Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar

Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan

9 Şubat

Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu

10 Şubat

Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz

Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca

Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin

Uzman Çavuş Halis Koca

Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın

Uzman Erbaş Enes Sarıaslan

Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu

Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege

Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş

Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan

Pilot Üsteğmen Erdem Mut

Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman

17 Şubat

Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin

25 Şubat

Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü

1 Mart

Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik

Uzman Çavuş Recep Çetin

Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç

Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol

Jandarma Astsubay Uğur Palancı

Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel

Jardarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek

Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe

8 Mart

Uzman Onbaşı Fuat Demir

12 Mart

Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart

13 Mart

Uzman Çavuş Orhan Sürmen

15 Mart

Piyade Teğmen Muhammed Kır

Piyade Binbaşı Mithat Dunca

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Zeytin Dalı Harekatı şehit

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
RABBİM MEKANINI CENNET YAPSIN....
allah rahmet eylesin vatan sağ olsun türk milleti var olsun
Mekanın Cennet Olsun Şehidim...
Mekanın Cennet Olsun Şehidin...
Mekanın Cennet Olsun Şehidim..
allah hepsine rahmet eylesin bu insanlar yokluktan iki kuruş kazanmak için oraya savaşmaya gittiler onları yaptıkları kötü sıtratejilerle bu durama getirenlere söylüyorum üç günlük dünya burası ama sizide kandırdı kaç nefesiniz kaldı biliyor musunuz?
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