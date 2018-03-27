HABER

Son dakika! Zeytinburnu'nda okulda yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 16:09 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Zeytinburnu'nda bir okulda yangın çıktı. Okula çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Son dakika! Zeytinburnu'nda okulda yangın çıktı

Ayrıntılar geliyor...

AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!
Rusya'da AVM'de yangın faciasıRusya'da AVM'de yangın faciası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zeytinburnu yangın yangın Okul

En Çok Okunan Haberler

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı

15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Makam odasına yatak yorgan serdiler

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Belediye başkanı: Erdoğan’ın kapısında temizlikçi olurum

Belediye başkanı: Erdoğan’ın kapısında temizlikçi olurum

İstanbul'da akılalmaz tuzak!

İstanbul'da akılalmaz tuzak!

Akılalmaz olay! Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı

Akılalmaz olay! Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı

Huawei P20 - Huawei P20 Pro özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi

Huawei P20 - Huawei P20 Pro özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi

Çiftlik Bank'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Davullu, zurnalı, mangallı...

Çiftlik Bank'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Davullu, zurnalı, mangallı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.