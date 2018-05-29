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Son depremler | Ege Denizi'nde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 13:58 | Son Güncelleme

Ege Denizi'nde deprem! Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 8,65 kilometre uzaklıkta deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu. İşte son depremler...

Son depremler | Ege Denizi'nde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)

Ege'de korkutan deprem! Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen deprem bölge halkını korkuttu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.25'te Ayvacık ilçesine 8,65 kilometre uzaklıkta, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, yerin 6,42 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER

afad son depremler

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Kandilli Rastahnesi de depremin Gülpınar açıklarında meydana geldiğini belirterek, depremin derinliğini 4,5 kilometre olarak duyurdu.

kandilli son depremler


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