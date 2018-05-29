Son depremler | Ege Denizi'nde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)

Ege'de korkutan deprem! Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen deprem bölge halkını korkuttu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.25'te Ayvacık ilçesine 8,65 kilometre uzaklıkta, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, yerin 6,42 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER



KANDİLLİ SON DEPREMLER



Kandilli Rastahnesi de depremin Gülpınar açıklarında meydana geldiğini belirterek, depremin derinliğini 4,5 kilometre olarak duyurdu.



