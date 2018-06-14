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Son depremler | Van Tuşba'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 19:06 | Son Güncelleme

Van Tuşba'da 4.5 büyüklüğünde deprem! AFAD'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre Van Tuşba'da saat 18:42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son depremler...

Son depremler | Van Tuşba'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)

Van Tuşba'da saat 18:42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.4 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, merkez üssü Gedikbudak olan saat 18:42`da sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

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AFAD SON DEPREMLER

AFAD son depremler

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