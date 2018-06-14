Son depremler | Van Tuşba'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)

Van Tuşba'da saat 18:42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.4 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, merkez üssü Gedikbudak olan saat 18:42`da sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER



