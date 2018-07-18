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Son gelişme! Sağlık nedeniyle muaf olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 10:27 | Son Güncelleme

Türkiye bedelli askerlik ile ilgili son gelişmelere kilitlendi. Bedelli askerlik için çalışmalar sürerken yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Son dakika bilgisine göre, sağlık sorunları nedeniyle askerlikten muaf olanlar da bedelli askerlikten faydalanabilecek

Son gelişme! Sağlık nedeniyle muaf olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi?

Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlik açıklamasının ardından ayrıntılar gelmeye başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın dün yaptığı açıklama sonrası, bedelli askerlik hakkındaki şartlar da belli olmaya başlıyor. Sağlık nedeniyle muaf olanların da bedelli askerlikten faydalanabilecekleri öğrenildi.

Yapılan çalışmaların ardından bedelli askerlik için detaylar ortaya çıkmaya başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlik şartları hakkında, "Bugün torba yasa gündeme geldi. Ekim ayında Meclis'in açıldığında gündeme geleceğini düşündüğümüz bedelliyi de bu yasaya ekleme kararı aldık. 25 yaş ve 15 bin TL ön görüsüyle beraber, 25 günlük bir askerlik hizmeti öngörülüyor. Çalışmalar takdir, komisyonundur. Bugün birkaç saat içerisinde kanunu Meclisimize, Plan Bütçe'ye gönderiyoruz. Ümit ediyorum bir an önce toplanacaktır, bu hafta komisyon aşamaları biterse, haftaya da nihayete erecektir" demişti.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın edindiği bilgilere göre, Turan'ın yaptığı açıklamalar sonrası çalışmanın Meclis'e gönderilmesi beklenirken, teklifte eksik bir nokta kalmaması için çalışmalar yapıldı. Askerlikten sağlık nedeniyle muaf olanlar da bedelli askerlikten faydalanabilecek.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ne demek bu gerçekten muafsa neden bedelli yapsın.Aklıma gelen zengin olup bir şekilde parayla vs. rapor alanlar gelin işi sağlamlaştırın aklınıza başka bir şey geliyor mu?
28 günde temel eğitim alacaklarmış, 28 günde onlara yapacağın harcamalar alınacak bedelin yarısını götürür kardeşim. Böyle saçmalık olur mu?
Emeklilikte yaşa takılan ssk girişi 1990 yılı olan 50 yaş ve üzeri madurlarıda gündeme alın? İş bulamıyorlar çalışmak için.
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