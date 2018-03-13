"Son Gelişmeler Işığında Türkiye ve Ortadoğu" konferansı

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Afrin'de olup biten her şeyle Yemen'de olup biten arasında fark yok. Afrin'de olup biten her şeyle Musul, Kerkük'te 100 yıl önce yaşadıklarımız arasında hiçbir fark yok. 100 yıl öncesine gitmeyelim, Afrin'de olup bitenle birinci Körfez harekatı sonrasında Irak'ta yaşananlar arasında hiçbir fark yok. Berlin duvarının yıkılmasının ardından, Körfez harekatı üzerinden Irak'ta yaşananlar ile bugün Suriye'de yaşananlar arasında hiçbir fark yok. İkisinin de hedefi bizi Anadolu'da sıkıştırmak, Orta Doğu'ya çıkartmamak." dedi.

Külünk, Ereğli Belediyesi tarafından bir otelde düzenlenen "Son Gelişmeler Işığında Türkiye ve Ortadoğu" konferansında yaptığı konuşmada, Orta Doğu'yu elinde tutanın dünyayı elinde tutacağını, o bölgede yaşanan her olayın herkesi yakından ilgilendirdiğini söyledi.

"Dünyanın giriş kapısının İstanbul" olduğunu ifade eden Külünk, şöyle konuştu:

"İstanbul üzerindeki hesaplarının hiç bitmediği bir zaman diliminde biz, Orta Doğu'yu konuşuyoruz. Orta Doğu'yu, hiç susturulmadan konuşuyoruz. Afrin'de olup biten her şeyle Yemen'de olup biten arasında fark yok. Afrin'de olup biten her şeyle Musul, Kerkük'te 100 yıl önce yaşadıklarımız arasında hiçbir fark yok. 100 yıl öncesine gitmeyelim, Afrin'de olup bitenle birinci Körfez harekatı sonrasında Irak'ta yaşananlar arasında hiçbir fark yok. Berlin duvarının yıkılmasının ardından, Körfez harekatı üzerinden Irak'ta yaşananlar ile bugün Suriye'de yaşananlar arasında hiçbir fark yok. İkisinin de hedefi bizi Anadolu'da sıkıştırmak, Ortadoğu'ya çıkartmamak. İslam dünyasının, ümmetin bütün bileşkelerini ortadan kaldırmak."