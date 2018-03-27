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İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 09:16 | Son Güncelleme

İstanbul hava durumu ile ilgili son dakika tahminler yayınlandı. Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde bugün aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. İstanbul'da yağışın öğleden sonra başlaması öngörülüyor. Geçtiğimiz günlerde birçok bölgemizi etkileyen çamur yağışı konusunda da bir son dakika uyarısı daha geldi. İşte İstanbul başta olmak üzere il il hava durumu raporu...

İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı

İstanbul hava durumu için bir son dakika uyarısı daha geldi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı 2 ile 4 derece azalacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Rüzgar, güney ve güneybatı (lodos), öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette, sabah saatlerinde zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/sa) esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, gece saatlerinde Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇAMUR YAĞIŞI UYARISI

Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımları ile taşınarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SON HAVA DURUMU RAPORU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 19

İstanbul: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı bulutlu 24

Antalya: Parçalı bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 14

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24

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