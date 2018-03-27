İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı

İstanbul hava durumu için bir son dakika uyarısı daha geldi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı 2 ile 4 derece azalacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.
Rüzgar, güney ve güneybatı (lodos), öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette, sabah saatlerinde zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/sa) esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, gece saatlerinde Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ÇAMUR YAĞIŞI UYARISI
Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımları ile taşınarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
SON HAVA DURUMU RAPORU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 19
İstanbul: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 20
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Adana: Parçalı bulutlu 24
Antalya: Parçalı bulutlu 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 24
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 14
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24
TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit
Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!
Sekreter Aysun'dan 5 milyonluk vurgun!
Hollywood yıldızı genç kızın bekaretini satın aldı
Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi
Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor
Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi
Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti
Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü
YouTube müzik dinleyenleri 'bunaltacak'
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum