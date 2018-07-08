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Son KHK ihraç listesi! Emniyet teşkilatından (EGM) ihraç edilen polis ve emniyet personelinin isim isim tam listesi (8 Temmuz 2018 701 nolu KHK)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 07:41 | Son Güncelleme

Yeni ve son KHK yayımlandı. Başbakan'ın günler öncesinden duyurduğu OHAL'in son KHK'sı 8 Temmuz 2018 bu sabaha yayımlandı. 701 nolu KHK ile kamuda çalışan 18 bin 632 kişi mesleklerinden ihraç edildi. Son KHK ile birlikte en çok ihraç Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni KHK ile birlikte EGM'den 8 bin 998 polis ve emniyet personeli ihraç edildi. İşte 701 nolu KHK ile Emniyet teşkilatından (EGM) ihraç edilen polis ve emniyet personelinin isim isim tam listesi..

Son KHK ihraç listesi! Emniyet teşkilatından (EGM) ihraç edilen polis ve emniyet personelinin isim isim tam listesi (8 Temmuz 2018 701 nolu KHK)

8 Temmuz 2018 bugün son KHK yayınlandı. 20 Temmuz 2016'da ilan edilen, yedi kez uzatılan ve 19 Temmuz'da sona erecek olan OHAL'in yeni ve son KHK ile binlerce kamu görevlisi mesleğinden atıldı. 701 nolu son KHK ile birlikte Emniyet teşkilatından, TSK'dan, akademik personel ve kadrolardan, üniversitelerden ve pek çok kamu kuruluşundan 18 bin 632 personel ihraç edildi. Son KHK'da en çok ihraç Emniyet Genel Müdürlüğü'nde oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni KHK ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM)8 bin 998 polis ve emniyet personeli ihraç edildi.

2018 SON KHK EMNİYET'TEN İHRAÇ EDİLEN POLİS VE PERSONEL İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Son KHK ihraç listesi! Emniyet teşkilatından (EGM) ihraç edilen polis ve emniyet personelinin isim isim tam listesi (8 Temmuz 2018 701 nolu KHK) MYNET

Yayınlanan son KHK'da şu ifadeler yer aldı;

2018 SON KHK

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/701

Rütbesi alınan Emniyet Teşkilatı personeli

MADDE 4- (1) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 55 inci maddesinin ondokuzuncu ve yirminci fıkraları ile geçici 27 nci maddesi uyarınca resen emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen ve ekli (5) sayılı listede yer alanların rütbeleri alınır. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmezler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemezler, ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.

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Yeni ve son KHK ihraç listesi! 8 Temmuz 2018 701 sayılı KHK isim isim ihraç listesi Resmi Gazete'de yayımlandı Yeni ve son KHK ihraç listesi! 8 Temmuz 2018 701 sayılı KHK isim isim ihraç listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
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