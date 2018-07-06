Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrasında Olağanüstü Hal (OHAL) yeniden Türkiye'nin gündemine girdi. 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL 7 kez uzatıldı. 18 Temmuz'da sona erecek olan OHAL'in bir kez daha uzatılması beklenmiyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, OHAL dönemini kapsayan 2 yıl içinde 31 adet Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkartıldı. İhraçların ön planda olduğu KHK'lar ile terörle mücadele noktasında da önemli adımlar atıldı. Ankara'da ise bir süredir son bir KHK için çalışmalar yürütülüyordu. Başbakan Binali Yıldırım da kısa süre önce tamamlanan son KHK'nın bugün yayımlanacağını ve terörle mücadeleye ilişkin önemli düzenlemelerin olacağını duyurdu.
Yeni KHK ile TSK ve Emniyet başta olmak üzere devletin diğer kurumlarından kapsamlı ihraçlar içereceği öğrenildi. Başta FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle ilişiği tespit edilen binlerce kişi ihraç edilecek.
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