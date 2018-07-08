HABER

Son KHK ile hangi dernekler kapatıldı? (Furkan Vakfı Derneği kapatıldı)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 07:59 | Son Güncelleme

Yeni ve son KHK ihraç listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 8 Temmuz 2018 701 sayılı KHK isim isim ihraç listesine göre, çok sayıda dernek de kapatıldı.

Son KHK ile hangi dernekler kapatıldı? (Furkan Vakfı Derneği kapatıldı)

701 sayılı KHK kapsamında, 'terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu tespit edildiği' belirtilerek kapatılan dernekler şöyle:

-Adıyaman Fem Dershanesi Mezunları ve Mensupları Derneği (Adıyaman)
-Furkan İlim ve Hizmetleri Derneği (Ankara)
-Suffem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (Ankara)
-Anadolu İlim Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği (Ankara)
-Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği (Gaziantep)
-Özer Hukuk ve Düşünce Derneği (Kahramanmaraş)
-Kahramanmaraş Uluslararası Öğrenciler Derneği (Kahramanmaraş)
-Kilis İmam Hatip Lisesi Mensupları ve Hafızları Derneği (Kilis)
-Beyaz Laleler Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (Kocaeli)
-Furkan Eğitim ve Dayanışma Derneği (Malatya)
-Samsun Özgürlükçü Gençlik Derneği (Samsun)
-Viranşehir Sanayici ve İşadamları Derneği (Şanlıurfa)

640xauto (1)

PARTNERKollarına kimyasal enjekte eden adamın bacaklarının son haline bakın!Kollarına kimyasal enjekte eden adamın bacaklarının son haline bakın!
Son KHK ile üniversitelerden kimler ihraç edildi? İhraç edilen akademisyenler tam isim listesi (8 Temmuz 2018 701 nolu KHK)Son KHK ile üniversitelerden kimler ihraç edildi? İhraç edilen akademisyenler tam isim listesi (8 Temmuz 2018 701 nolu KHK)
Son KHK ihraç listesi! Emniyet teşkilatından (EGM) ihraç edilen polis ve emniyet personelinin isim isim tam listesi (8 Temmuz 2018 701 nolu KHK)Son KHK ihraç listesi! Emniyet teşkilatından (EGM) ihraç edilen polis ve emniyet personelinin isim isim tam listesi (8 Temmuz 2018 701 nolu KHK)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
son khk kapatılan dernekler Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

TRT spikeri Levent Özçelik'ten Rusya-Hırvatistan maçında 'gol' skandalı!

TRT spikeri Levent Özçelik'ten Rusya-Hırvatistan maçında 'gol' skandalı!

HDP milletvekili Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı

HDP milletvekili Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 701 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 701 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni ve son KHK ile meslekten ihraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar kimler? İşte 701 nolu KHK isim listesi

Yeni ve son KHK ile meslekten ihraç edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar kimler? İşte 701 nolu KHK isim listesi

Son KHK ile Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ihraç edilenler listesi

Son KHK ile Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ihraç edilenler listesi

Son KHK ile üniversitelerden kimler ihraç edildi? İhraç edilen akademisyenler tam isim listesi (8 Temmuz 2018 701 nolu KHK)

Son KHK ile üniversitelerden kimler ihraç edildi? İhraç edilen akademisyenler tam isim listesi (8 Temmuz 2018 701 nolu KHK)

Son KHK ihraç listesi! Emniyet teşkilatından (EGM) ihraç edilen polis ve emniyet personelinin isim isim tam listesi (8 Temmuz 2018 701 nolu KHK)

Son KHK ihraç listesi! Emniyet teşkilatından (EGM) ihraç edilen polis ve emniyet personelinin isim isim tam listesi (8 Temmuz 2018 701 nolu KHK)

Yeni ve son KHK ihraç listesi! 8 Temmuz 2018 701 sayılı KHK isim isim ihraç listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni ve son KHK ihraç listesi! 8 Temmuz 2018 701 sayılı KHK isim isim ihraç listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.