Son KHK ile hangi dernekler kapatıldı? (Furkan Vakfı Derneği kapatıldı)

701 sayılı KHK kapsamında, 'terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu tespit edildiği' belirtilerek kapatılan dernekler şöyle:

-Adıyaman Fem Dershanesi Mezunları ve Mensupları Derneği (Adıyaman)

-Furkan İlim ve Hizmetleri Derneği (Ankara)

-Suffem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (Ankara)

-Anadolu İlim Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği (Ankara)

-Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği (Gaziantep)

-Özer Hukuk ve Düşünce Derneği (Kahramanmaraş)

-Kahramanmaraş Uluslararası Öğrenciler Derneği (Kahramanmaraş)

-Kilis İmam Hatip Lisesi Mensupları ve Hafızları Derneği (Kilis)

-Beyaz Laleler Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (Kocaeli)

-Furkan Eğitim ve Dayanışma Derneği (Malatya)

-Samsun Özgürlükçü Gençlik Derneği (Samsun)

-Viranşehir Sanayici ve İşadamları Derneği (Şanlıurfa)



