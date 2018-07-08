Son KHK ile üniversitelerden kimler ihraç edildi? İhraç edilen akademisyenler tam isim listesi (8 Temmuz 2018 701 nolu KHK)

08.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 701 sayılı KHK ile 18 bin 632 kişi kamudaki görevinden ihraç edilirken, 148 kişi görevine iade edildi, Furkan İlim ve Hizmetleri Derneğinin de aralarında olduğu 12 dernek ile 3 gazete ve 1 televizyon kanalı kapatıldı.
Resmi Gazete'de yer alan son KHK ile birlikte Yüksek Öğretim Kurumlarından üniversitelerden 199'u akademik 52'si idari personel de meslekten uzaklaştırıldı. OHAL'in son KHK'sının yayımlanmasıyla birlikte üniversitelrden çalışanlar 'Son KHK ile kimler, hangi isimler, hangi akademisyenler ihraç edildi?' sorularına yanıt arıyor.
701'NOLU KHK İLE İHRAÇ EDİLEN AKADEMİSYLENLERİN OLDUĞU İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
RESMİ GAZETE'YE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN
Bursa'da gece yarısı torpil dehşeti! Korku dolu gözlerle izlediler!
24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!
Uşak'ta korkunç kaza! Kamyon kırmızı ışıkta araçları biçti: 2 ölü, 17 yaralı
Tuğçe Kazaz eski siyasi analizleriyle twitter'dan bombaladı: Siz sözde entelektüel biz ise koyunuz ya!
Kadınlar röntgenci sapıklara karşı ayaklandı
İYİ Parti milletvekili Hayati Arkaz, Devlet Bahçeli’nin elini öptü
Parkta saç saça baş başa kız kavgası!
TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı
Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum