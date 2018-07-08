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Son KHK ile üniversitelerden kimler ihraç edildi? İhraç edilen akademisyenler tam isim listesi (8 Temmuz 2018 701 nolu KHK)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 07:56 | Son Güncelleme

Son KHK ile toplamda 18 bin kamu görevlisi mesleğinden ihraç edildi. 8 Temmuz 2018 Resmi Gazete'de yayımlanan 701 nolu yeni ve son KHK ile Yüksek Öğretim Kurumlarından 199'u akademik 52'si idari personel de meslekten uzaklaştırıldı. İşte üniversiteler ile YÖK'ün ihraç listesinde yer alan akademisyen ve idari personelin isim isim tam listesi...

Son KHK ile üniversitelerden kimler ihraç edildi? İhraç edilen akademisyenler tam isim listesi (8 Temmuz 2018 701 nolu KHK)

08.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 701 sayılı KHK ile 18 bin 632 kişi kamudaki görevinden ihraç edilirken, 148 kişi görevine iade edildi, Furkan İlim ve Hizmetleri Derneğinin de aralarında olduğu 12 dernek ile 3 gazete ve 1 televizyon kanalı kapatıldı.

Resmi Gazete'de yer alan son KHK ile birlikte Yüksek Öğretim Kurumlarından üniversitelerden 199'u akademik 52'si idari personel de meslekten uzaklaştırıldı. OHAL'in son KHK'sının yayımlanmasıyla birlikte üniversitelrden çalışanlar 'Son KHK ile kimler, hangi isimler, hangi akademisyenler ihraç edildi?' sorularına yanıt arıyor.

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Son KHK ihraç listesi! Emniyet teşkilatından (EGM) ihraç edilen polis ve emniyet personelinin isim isim tam listesi (8 Temmuz 2018 701 nolu KHK)Son KHK ihraç listesi! Emniyet teşkilatından (EGM) ihraç edilen polis ve emniyet personelinin isim isim tam listesi (8 Temmuz 2018 701 nolu KHK)
Yeni ve son KHK ihraç listesi! 8 Temmuz 2018 701 sayılı KHK isim isim ihraç listesi Resmi Gazete'de yayımlandı Yeni ve son KHK ihraç listesi! 8 Temmuz 2018 701 sayılı KHK isim isim ihraç listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
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