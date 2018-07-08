Son KHK ile üniversitelerden kimler ihraç edildi? İhraç edilen akademisyenler tam isim listesi (8 Temmuz 2018 701 nolu KHK)

08.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 701 sayılı KHK ile 18 bin 632 kişi kamudaki görevinden ihraç edilirken, 148 kişi görevine iade edildi, Furkan İlim ve Hizmetleri Derneğinin de aralarında olduğu 12 dernek ile 3 gazete ve 1 televizyon kanalı kapatıldı.

Resmi Gazete'de yer alan son KHK ile birlikte Yüksek Öğretim Kurumlarından üniversitelerden 199'u akademik 52'si idari personel de meslekten uzaklaştırıldı. OHAL'in son KHK'sının yayımlanmasıyla birlikte üniversitelrden çalışanlar 'Son KHK ile kimler, hangi isimler, hangi akademisyenler ihraç edildi?' sorularına yanıt arıyor.

701'NOLU KHK İLE İHRAÇ EDİLEN AKADEMİSYLENLERİN OLDUĞU İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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