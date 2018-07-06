Son KHK ihraç listesi yayımlandı mı? 6 Temmuz 2018 isim isim ihraç listesi

Yeni sistem öncesi son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Son dakika KHK ihraç listesinde kimler var, göreve iade edilenler listesi belli oldu mu? Son KHK'da kaç kişi ihraç edildi, kaç kişi göreve iade edildi? Yeni KHK'da hangi kurumlardan kimler ihraç edildi? TSK ihraç listesi, bakanlıklarda ihraç listesi belli oldu mu? İşte tüm detaylar.

Başbakan Binali Yıldırım, dünkü açıklamasında bugünü işaret ederek, 'Son KHK yarın yayımlanacak' demişti. Kulislerdeki bilgilere göre bu KHK ile 10 binin üzerinde kişinin ihraç edileceği dile getiriliyor.

KHK İLE KİMLER GÖREVİNDEN İHRAÇ EDİLDİ?



OHAL bitmeden önce çıkacak olan son KHK'da TSK Emniyet ve diğer devlet kurumlarından 10 binin üzerinde kişinin FETÖ'den ihraç edileceği belirtiliyor.

SON KHK NE ZAMAN YAYINLANACAK?



OHAL öncesindeki son ihraç KHK'sının 6 Temmuz 2018 (Bugün) yayımlanması bekleniyor. Son KHK'nın ardından bir daha OHAL'in de uzatılmaması bekleniyor. OHAL dönemini kapsayan 2 yıl içinde 31 adet Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkartıldı.