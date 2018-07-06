Son KHK ihraç listesi yayımlandı mı? 6 Temmuz 2018 isim isim ihraç listesi

Yeni sistem öncesi son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Son dakika KHK ihraç listesinde kimler var, göreve iade edilenler listesi belli oldu mu? Son KHK'da kaç kişi ihraç edildi, kaç kişi göreve iade edildi? Yeni KHK'da hangi kurumlardan kimler ihraç edildi? TSK ihraç listesi, bakanlıklarda ihraç listesi belli oldu mu? İşte tüm detaylar.
Başbakan Binali Yıldırım, dünkü açıklamasında bugünü işaret ederek, 'Son KHK yarın yayımlanacak' demişti. Kulislerdeki bilgilere göre bu KHK ile 10 binin üzerinde kişinin ihraç edileceği dile getiriliyor.
KHK İLE KİMLER GÖREVİNDEN İHRAÇ EDİLDİ?
OHAL bitmeden önce çıkacak olan son KHK'da TSK Emniyet ve diğer devlet kurumlarından 10 binin üzerinde kişinin FETÖ'den ihraç edileceği belirtiliyor.
SON KHK NE ZAMAN YAYINLANACAK?
OHAL öncesindeki son ihraç KHK'sının 6 Temmuz 2018 (Bugün) yayımlanması bekleniyor. Son KHK'nın ardından bir daha OHAL'in de uzatılmaması bekleniyor. OHAL dönemini kapsayan 2 yıl içinde 31 adet Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkartıldı.
SON KHK İHRAÇ EDİLENLER, GÖREVE İADE EDİLENLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?
Son KHK'nın ne zaman, saat kaçta çıkacağı henüz belirtilmezken KHK ile ihraç edilen ya da iade edilenlerin listesi de, KHK yayımlanır yayımlanmaz haberimizde olacak. TSK, Emniyet, devlet kurumları son KHK kimlerin ihraç edildiği, isim isim, kurum kurum tam liste haberimizde olacak.
BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN SON KHK AÇIKLAMASI
OHAL SONRASINDA ÇIKARILAN KHK'LAR
15 Temmuz sonrasında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yüksek Askeri Şura’nın (YAŞ) yapısı tamamen değişti. Harp akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatıldı. Kuvvet komutanlıkları, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. GATA ve askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Milli Savunma Üniversitesi kuruldu.
ŞEHİT YAKINLARI, KAYYUM, MİT, YURT DIŞI OKULLARLA İLGİLİ DÜZENLEMELER
15 Temmuz şehitlerinin yakınları için düzenleme yapıldı. İstemeyen silah altına alınmadı. Milli istihbarat Cumhurbaşkanına bağlandı. FETÖ'yle bağlantısı tespit edilen yurtdışındaki okulların diploma denklikleri kaldırıldı. FETÖ zanlılarının eşlerinin pasaportları iptal edildi. FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyum atanan bütün şirketler TMSF'ye bağlandı. Doğu ve Güneydoğu’daki pek çok belediyeye kayyum atandı. Denetimli serbestlikte yeni düzenlemeye gidildi. Yani cezası iki yıl veya daha az süre kalan ve iyi hali de göz önüne alınan hükümlülerin 1 yıl daha erken tahliye olması sağlandı.
EN ÇOK TARTIŞILAN KHK: SİVİLLERE YARGI MUAFİYETİ
15 Temmuz günü darbe girişiminde bulunanları bastıran siviller için yargı muafiyeti getiren KHK ise en çok tartışılan düzenlemelerden biri oldu. Taşeron işçilerin kadroya geçişi, kış lastiğinin zorunlu hale getirilmesi, KHK ile yapılan düzenlemeler arasında yer aldı. Türkiye Jokey Kulübü'nün ve Milli Piyango İdaresi'nin tüm hak ve yetkileri Türkiye Varlık Fonu'na devredildi.
KHK'LARA İTİRAZ İÇİN OHAL KOMİSYONU KURULDU
12 Ocak tarihinde çıkarılan son KHK ile ise FETÖ'nün mor beyin yazılımının mağduru olan ve telefonlarına bilgileri dışında ByLock yüklendiği tespit edilen bin 823 kamu personeli göreve iade edildi. Kararnamelerle OHAL süresinde yapılan işlemleri incelemek için "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu" kuruldu. O komisyon kamudan atılan ve haksızlığa uğradığını düşünen çok sayıda kişinin başvurusunu görüştü.
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