Son OHAL KHK'sı geliyor! İşte Resmi Gazete'de yayımlanacak 699 sayılı yeni KHK'nın dikkat çeken detayları!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da getirilen ve toplamda 7 kez uzatılan olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 2 yıl sonra kalkıyor. hükümet son bir OHAL KHK'sı çıkaracak. Amaç, terörle mücadelenin OHAL kalktığında zaafa uğramaması. Bu nedenle ihtiyaç duyulan bazı düzenlemelere bu son OHAL KHK'sında yer verilecek.

SON OHAL KHK'SI ERDOĞANA SUNULDU

Ancak OHAL bitince anayasaya göre OHAL kapsamında yapılan düzenlemelerin bir kısmı da yürürlükten kalkmış olacak. Gözaltı süresi, avukata dosya kısıtı, tutukluluğun dosya üzerinden uzatılması ve valilere tanınan kapsamlı yetkiler gibi. İşte bu nedenle son KHK'da OHAL kapsamında yapılması ve yürürlükte kalması istenen yapısal düzenlemeler için formül arandı.

SABAHA KADAR SUNUM YAPILDI

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı'na uzun bir sunum yapıldı. Çalışmanın sabahın ilk ışıklarına kadar sürdüğü belirtiliyor. Bulunan formülün KHK ile Ceza Usül Kanunu'na madde eklenmesi olduğu öğrenildi. Böylece yeni düzenlemelerin kalıcı olmaları sağlanacak.

VALİLERİN VE GÜVENLİK GÜÇLERİNİN YETKİLERİ ARTIYOR

Bunlar arasında valilere yetki artırımı olması bekleniyor. Terörle mücadele edilen yerlerde güvenli bölge oluşturma, geçici sokağa çıkma yasağı getirme, kentlerde düzenlenecek gösteri yürüyüşü veya etkinlikleri güvenlik gerekçesi ile iptal etme, terör faaliyeti veya aşırılık yanlısı fikirlerin propagandasının yapıldığı mekanları kapatma yetkisi bunlar arasında sıralanıyor. Güvenlik güçlerinin ise kişilerin izlenmesi, arama, denetleme, el koyma yetkileri artırılabilir.