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Son OHAL KHK'sı geliyor! İşte Resmi Gazete'de yayımlanacak 699 sayılı yeni KHK'nın dikkat çeken detayları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 19:50 | Son Güncelleme

Hükümet OHAL uygulamasını kaldırmaya karar verdi. Olağanüstü Hal (OHAL) kaldırılmadan önce hükümet tarafından yeni bir OHAL çıkarma kararı alındı. Yeni çıkacak KHY'da ihraçların ve işe iadelerin yanı sıra terörle mücadele için de kalıcı olarak hayata geçirilecek yasal düzenlemeler olacak. Hükümet Fransa modelinden yola çıkarak, Fransa'da OHAL sonrası getirilen yeni güvenlik kanunu esas alıyor.

Son OHAL KHK'sı geliyor! İşte Resmi Gazete'de yayımlanacak 699 sayılı yeni KHK'nın dikkat çeken detayları!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da getirilen ve toplamda 7 kez uzatılan olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 2 yıl sonra kalkıyor. hükümet son bir OHAL KHK'sı çıkaracak. Amaç, terörle mücadelenin OHAL kalktığında zaafa uğramaması. Bu nedenle ihtiyaç duyulan bazı düzenlemelere bu son OHAL KHK'sında yer verilecek.

SON OHAL KHK'SI ERDOĞANA SUNULDU

Ancak OHAL bitince anayasaya göre OHAL kapsamında yapılan düzenlemelerin bir kısmı da yürürlükten kalkmış olacak. Gözaltı süresi, avukata dosya kısıtı, tutukluluğun dosya üzerinden uzatılması ve valilere tanınan kapsamlı yetkiler gibi. İşte bu nedenle son KHK'da OHAL kapsamında yapılması ve yürürlükte kalması istenen yapısal düzenlemeler için formül arandı.

SABAHA KADAR SUNUM YAPILDI

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı'na uzun bir sunum yapıldı. Çalışmanın sabahın ilk ışıklarına kadar sürdüğü belirtiliyor. Bulunan formülün KHK ile Ceza Usül Kanunu'na madde eklenmesi olduğu öğrenildi. Böylece yeni düzenlemelerin kalıcı olmaları sağlanacak.

VALİLERİN VE GÜVENLİK GÜÇLERİNİN YETKİLERİ ARTIYOR

Bunlar arasında valilere yetki artırımı olması bekleniyor. Terörle mücadele edilen yerlerde güvenli bölge oluşturma, geçici sokağa çıkma yasağı getirme, kentlerde düzenlenecek gösteri yürüyüşü veya etkinlikleri güvenlik gerekçesi ile iptal etme, terör faaliyeti veya aşırılık yanlısı fikirlerin propagandasının yapıldığı mekanları kapatma yetkisi bunlar arasında sıralanıyor. Güvenlik güçlerinin ise kişilerin izlenmesi, arama, denetleme, el koyma yetkileri artırılabilir.

FRANSA MODELİ DİKKATE ALINARAK HAZIRLANDI

Hükümet, Fransa modelini inceledi, oradan yola çıktı. Fransa modelinde OHAL iki yıl sonra kaldırılırken, Devlet Başkanı Macron'un imzası ile yeni bir güvenlik yasası yürürlüğe girmişti. O yasada getirilen düzenlemelerin 2020 yılında otomatik olarak kalkacağı hüküm altına alınmıştı. Dolayısıyla son OHAL KHK'sı ile getirilecek bazı düzenlemelerin de belirli bir zaman aralığında geçerli olmak üzere son yürürlük tarihi ile birlikte kaleme alınıp alınmayacağı merak konusu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Padisahiniz efendimiz cok yasaaa ne hukuk var ne adalet tayyip mutlak monarsisine hosgeldiniz koyunlar sagolsun
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