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Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 06:26 | Son Güncelleme

20 Temmuz 2016'da ilan edilen ve yedi kez uzatılan OHAL, 19 Temmuz'da sona erecek. OHAL döneminin yeni ve en son KHK'sı yayımlandı. 701 sayılı KHK ile 148 personel, kamudaki görevlerine iade edildi. İşte göreve iade edilen isimlerin listesi...

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 701 sayılı KHK ile görevine iade edilen personellerin isim isim listesi....

Son OHAL KHK'sı yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimler

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