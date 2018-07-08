Son OHAL KHK'sı yayımlandı(1)

Ankara,(DHA) OLAĞANÜSTÜ Hal kapsamında 701 sayılı kanun hükmünde kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre, Kara Kuvvetleri'nden 3 bin 77, Deniz Kuvvetleri'nden bin 126, Hava Kuvvetleri'nden bin 949 subay ve astsubay ihraç edildi. Adalet Bakanlığı'ndan aralarında hakim adayı, infaz ve koruma memurlarının da bulunduğu 1052 kişi ihraç edildi. 4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam meslekten ihraç edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 8 bin 998 personel ihraç edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 649 subay, astsubay ile uzman çavuş ihraç edildi. Kanun Hükmünde Kararname ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi. Kararname kapsamında 12 dernek, 3 gazete ve bir televizyon da kapatıldı.



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