Son olayların ardından askeriyede yeni dönem

Geçtiğimiz haziranda Manisa'daki Arif Seyhun Kışlası'ndaki askerlerin besin zehirlenmesi, askeri kışlalarda kavurma konservelerinin 4 bin 50 kilosunda at eti tespit edilmesi ve son olarak Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 44 askerin zehirlenmesi üzerine Savunma Bakanlığı harekete geçti. Kışlalarda yemek firmalarından kaynaklı bu tür olayların önünü almak için yemek alımı yönetmeliğinde yapılacak düzenlemenin ana hatları şöyle:

G.ANTEP SORUŞTURMASI

Kışlalardaki kaliteyi üst seviyede ve kontrol altında tutmak maksadıyla gıda ihtiyaçları öncelikle kamu kurumları ve kamu kurumu özelliği olan kuruluşlardan karşılanacak. Et ve et ürünlerinin tamamı Et Balık Kurumu'ndan satın alınacak. Zeytinyağı ve zeytin Marmara Birliği TARİŞ'ten, çay Çaykur'dan tedarik edilecek. Öte yandan Gaziantep Alpay Başaran Kışlası'nda önceki gece 44 erin gıdadan rahatsızlanması olayıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. 44 erden 40'ının taburcu olduğu da öğrenildi.(Sabah)