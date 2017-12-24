Son seçim anketi açıklandı: Bu Pazar seçim olsaydı... İşte oy oranları

Seçim anketinde, Türkiye gündemini meşgul eden iç siyaset, ekonomi ve dış politika gibi konulara yer verilerek, seçmenin nabzı tutuldu. Anket sonuçlarına göre, kararsız seçmen sayısındaki artışın hem AK Parti, hem CHP hem de MHP’yi olumsuz etkilediği görülürken, İyi Parti'nin durumuna ilişkin, araştırma şirketi şu analizlerde bulundu:

"Kurulduğu günden itibaren; İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan iki araştırmada da İYİ Parti’nin barajı aştığı görülmektedir. İYİ parti dışındaki partilerde, önemli oy kayıpları gözlemlenmektedir."

Kasım ayında özel olarak eğitim konusu mercek altına alan araştırmada, toplumun yaklaşık %75’i eğitim sisteminden memnun olmadığını belirtti.

Diğer yandan, toplumun lise tercihinde, Fen ve Anadolu liseleri ön plana çıktı.