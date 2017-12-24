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Son seçim anketi açıklandı: Bu Pazar seçim olsaydı... İşte oy oranları

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 17:55 | Son Güncelleme 9 saat önce

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından her ay gerçekleştirilen, Türkiye Monitörü Raporu’nun Kasım ayı sonuçları yayınlandı. İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından, her ay düzenli olarak yapılan ve Türkiye çapında 12 ilde 1.537 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen 'Türkiye Monitörü Kasım 2017 seçim anketi ' sonuçlarına göre eğer bu Pazar seçim olsaydı, 3 siyasi parti barajı aşarak parlamentoya girebilecekti.

Son seçim anketi açıklandı: Bu Pazar seçim olsaydı... İşte oy oranları

Seçim anketinde, Türkiye gündemini meşgul eden iç siyaset, ekonomi ve dış politika gibi konulara yer verilerek, seçmenin nabzı tutuldu. Anket sonuçlarına göre, kararsız seçmen sayısındaki artışın hem AK Parti, hem CHP hem de MHP’yi olumsuz etkilediği görülürken, İyi Parti'nin durumuna ilişkin, araştırma şirketi şu analizlerde bulundu:

"Kurulduğu günden itibaren; İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan iki araştırmada da İYİ Parti’nin barajı aştığı görülmektedir. İYİ parti dışındaki partilerde, önemli oy kayıpları gözlemlenmektedir."

Kasım ayında özel olarak eğitim konusu mercek altına alan araştırmada, toplumun yaklaşık %75’i eğitim sisteminden memnun olmadığını belirtti.

Diğer yandan, toplumun lise tercihinde, Fen ve Anadolu liseleri ön plana çıktı.

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Seçim anketi İYİ parti
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Okuyucu Yorumları 131 yorum
bu iyi partiyi güzel pohpohluyorsun mynet her başkıkta her haber de bi şekilde yer verip insanların akljnda tutmaya çalışıyorsun
Şimdiden şişirmeye başladılar.Yanlız bu partinin en önemli rakibi akp ya da mhp değil chp olacak.en büyük kaybı onlar yaşayacak .
@mahmutca57 iyi parti halkın desteğini arkasına alarak ilerliyor değerli kardeşim...sen bunu göremiyorsun ne yazıkki
@mahmutca57 Olsun . Ama emin olki en fazla oy akp ve mhp den gelecek.
@m.ibrahimuslu iyi parti dediğin 20 yıl çeşitli partilerde çalısıp bir yere gelemeyen adamlar vasıfsız adamlar. eski partilerinde makam mevki ünvan göremeyince ayrılıp kendileri kurdular eğleniyorlar şimdi kendi kendilerine. halkın desteği felan da yok güzel kardeşim. destekcileri chp ve hpd. senin neyin peşinden gittiğinden haberin bile yok.
@mahmutca57 iyitespit kutlarım
AKP 19 CHP 25 İYİ 25 HDP 12
@02remzi AKP 49 CHP 23 MHP 12 HDP 7 İYİ 3 demek istediniz herhalde!
uyan artık sabah oldu
git kumda oyna
@02remzi remziii remziii kalk artık bak sabah oldu remziiii akşam halk tv yi izleyip yatmış gene bu çocukk remziii kalk hadi kalk sayıklıyorsun :-)))
@02remzi tüm eleştirilere cevap anap ,dsp ve doğruyol nasıl tepe taklak oldu. biliyor-musunuz. bilmiyorsanız. koyun gazetesinin makarna sayfasında yazar okuyun
@02remzi ha ha ha bu ülke bu kadar vatan hainini kaldıramaz
@02remzi %81 YAPTI TOPLAMI GERİYE KALAN %19 LUK DİLİM NE OLACAK?
@i.demir1975 İYİ olacak İYİ
@i.demir1975 sen bilmiyor musun. 19 çöpe gidiyor. sistemi anlamadığını belirtme makarna çok yeme ekmek beyinli olusun
@i.demir1975 barajı asamayan partiler
Bence MHP bu durumda seçim barajının % 2'ye düşürülmesini talep etmeli. Ne oluur, ne olmaz.
MHP nin seçim barajı endişesi yoktuuuur. Öhhö!
@uyurgezer33 SANA KİM DEDİ İRONİ YAP. GİTTİN BOYANDIN KIRMIZIYA
Kesinlikle Bu Tip Anket Yapanlara inanmayın ve Aldanmayın Her Şey 2019 da Belli Olacak Şunu iyi Bilin Tam Tersine iyi Partimiz Herkesimden Oy Alıyor Güçlü Şekilde iktidara Geliyoruz ve inşallah Biz Eski Ülkücü Olarak iyi Partimizi iktidar Yapacağız..
@black_white1985 inanmıyoruz zaten.))) iyi parti barajı aşarmı sanıyorsun sen ciddi ciddi)))
@black_white1985 ÜLKÜCÜĞÜN ESKİSİ YENİSİ OLMAZ. SEN OLSAN OLSAN KENDİNİ ÜLKÜCÜ SANAN BİR ZATSIN.
@black_white1985 Ülkü cülerin iyi parti de ne işi var la ,,,
@34kso34 hepimiz Ülkücüyüz Şunu Asla unutmayın MHP Baraj Altında MHP nin yerine iyi parti var. biz ülkücü olarak iyi partiyi desteliyoruz..
@palermo544 Niye Aşmasın bir bakın dışarıya illeri gezin ozaman göreceksiniz doğu ve güney doğu bölgesine gidin insanlar nediyor dinleyin hepsi iyi parti diyor..
@revenge1453 bak kardeş Biz Ülkücü OLarak iyi partiyi destekliyoruz MHP yi Bitirdiler Ben Ülkücüyüm iyi Partiyi Destekliyorum bütün Ülkücüler iyi partide gidersen Görürsün
Hala chp ye oy veren kaldı mı
akp %30 dan fazla alamaz oda kudüs ayağına arttı yine oyları biraz
@saykoc90 15 senedir aynı nakarat ama sonuç ortada. Siz amerikaya yanaştıkça millet hükümete yaklaşıyor farkında bile değilsiniz.
he babam he he.. sensin.
@saykoc90 Lan 15 yıldır %20 alamaz diyordun bak adam olmaya başladın % 30 çıktın :D
@saykoc90 küdüs olayına karşı çıkan hiç bir parti yok hadda alman yeşiller partisi bile karşı çıkmıyor.
yalanlarınıza kendinizde inanmiyorsunuz dur. daaa işte biraz insanları etkilermiyiz... 39.2 nin yanına bir 10 puan daha ekleyin. iyi partinizinkinide 3 ten 2 çıkarın 1 gösterin
IyI parti tmm bu sefer
@yucel.gulek demektir ki AKP ve MHP bu sefer ,,3 partiye YERLEŞTİRECEK,,,
CHP %20 alı aşağıya düşmez akp çok oy kaybedecek milleti dolduruşa getirmeyin MHP silinecek sayın Bahçeli sayesinde bir daha mecliste yerini bile alamayacak çünkü başkanlık geliyor televizyona bile çıkamayacak ve böylelikle milliyetçilik bitecek İYİ parti kazanacak
@edrox he he
@edrox Hayaller ve gerçekler farklıdır. Bu mantıkla devam ederseniz her seçim sonrası olduğu gibi yine hüsran yaşarsınız. Milleti anlamadan, onun değerlerine saygı göstermeden, NATO ya parti tüzüğünde selam çakarak bir yere gelinmez. Bu arada milliyetçilik bitecek diye sevinen bir iyi partili olarak kafa yapınızı açığa vurduğunuz için teşekkür ederim :)) Bu ülkede milliyetçilik (vatan sevgisi) asla bitmez, milliyetçilik partinin oyu ile de ölçülemez. Vatan sevgisi kalıcıdır, partiler geçici.
@edrox Milliyetçilik bitmez kardeş. Heyecanına verelim bari.
Halkın bu anket ve araştırmalara karnı tok! Buna artık itimat etmiyor. Yalan dolandan sıkıldık. Gelişen Türkiye de yalan siyasete yer yok.
Kararsızların büyük kısmı muhtemelen yeni olması nedeniyle İYİ partiye yönelecek. İYİ parti idamı getireceğini açşıklarsa kesinlikle % 35 oy alır. Hem de en az.
ancaaaa uykunda gorursun zaten uyur gezer... idam acikla
iyi partiye oy vermek bir vatan borcudur.
buraya yazıyorum: iyi parti barajı aşmak şurda dursun yüzde 3 yada 4 oy alsın kendini başarılıyım desin. 28 şubat sürecindeki tavrını, Rahmetli Muhsin Yazıoğlu nu buldurmayan subayı partisine alışını, 15 temmuz öncesinde ben 15 temmuzda başbakan olucam sözünü, her yerde yurtta sulh deyişini, herkesin önünde kocasını kötü biçimde bağırışını ve bu davranışıyla millete neler yapabileceğini düşünmeyi unutmadık,unutmayacağız,unutturmayacağız.ÜLKÜCÜ harekete ihanetinide unutmadık( Sayın Bahçeli onu partiye alarak büyük hata etmişti.Partilere dolaşan birini nasıl ülkücü olarak görebildi şaşıyorum)
@yusufg bizde vatan borcumuzu ödiyeceğiz
@yusufg sen vatan borcunu bu kadar küçük mü görüyorsun yusufq, siz bence vatan borcunun değil vatana ihanetin ne olduğunu yazmışsın.
@yusufg vatan borucunu geçtik İstiklal mücadelesi yemin ederim
@yusufg yani fetöcü partiye.kendini deşifre etmişsin :)
hahahhahah 2019 görüşelim beyler yine akp silip götürecek:)))
@engin_1978_govbu Gün olur devran döner merak etme, futbol maçı değil bu dangalak. Senin gibi beyinsiz ahlaksızlar varken bu ülkeden bir cacık olmaz.
HER ŞEYE 3 AY İÇİNDE EN AZ %30 ZAM GELDİ.AKP BU SAATTEN SONRA ANCAK %30 OY ALIR.İYİ PARTİ MECLİSE BOMBA GİBİ DÜŞECEK(%20 CİVARI).
Buda yeni partininin yani iyi partinin araştırmacısı..şişirme görevini iyi yapmış..sümüklü fetö ve tetikçisi Emre Uslu da umudumuz Akşener diyor.
mhp katiyyen bittiii
81 il 957 ilçe 51 belde bulunan memlekette 1537 kişiyle anket yapıp yayınlamanın tek mantığı İYİ denen partiyi şişirip gündemde tutmaktan başka bir şey değildir
@cetinkambak görünen köy kılavuz istemezmiş
ak parti % 50 den aşağı değil. millet mal mı diğerlerine versin
@melikebilgin83 senin gibi mallar var olduğuna göre ....... :D
iyi parti iyi bir yer edindi anketlerde. en çok bahceliye kızıyorum. MHP'yi bu durumlara düşürüp de kendisinde gücünü hata görmediği için... milliyetçilik tarihine MHP'yi sıfırlayan siyaset dehası (!!!) olarak geçecek.
@zafer6678 Mhp haritadan silinecekti Reis olmasa sen hala uyumaya devam et nerede anap dyp dsp ???????????????????*
İyi parti mi hdp bir olan parti chp 3 bir olsun alacakları yüzde 40 gerisi akp mhp alır
Ver gazı ver gazı mynet ama dikkat et benzin bitmesin
Aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş
Bu anket'e inanasım gelmiyor çünkü hala bu memlekette AKEPE'ye OY veririm diyen birilerinin hemde BİRİNCİ PARTİ olarak çıkartıcak kapasitede bir kitle olduğuna inanmıyorum... ADALET, EĞİTİM, EKONOMİ, İŞSİZLİK, ENFLASYON bunları görmeden hala AKEPE deniliyorsa gerçekten vekillerinin, akademisyenlerinin söylediği gibi EĞİTİMDEN HAYLİ UZAK BİR KİTLE VAR DEMEKTİR.
akp eski akp değil toplumda kutuplaşma ve kamplaşma yarattı onun içi iyi partidiyorum
IYI olan KAZANSIN
@serdar_akdeniz_1983 3+1 kazanır
geçen yıl15-17 liraya aldığımız kestane bu yıl 29-35 TL olmuş artış %100,açıklanan enflasyon %11,90 sahtekarlık acayip.
bahçeliyi doğru göstermişler bu sefer %5
iyi parti yüzde 30 u geçer saçma anketler halk iyi diyor hep akp liler bile iyi partiye geçiyor
hala AKPE pesinden giden zavallilar var bu ülkede
Akparti hala bu kadar nasıl alıyor anlamış değilim.sonuclara inanmiyorum
İYİ Parti herkese İYİ gelecektir. Artık bıktı bu millet iktidarın goy goylarından. Habire konuşuyorlar ama icraata gelince koca bir hiçler. 18 adamızı Yunanistan tarafından işgal edilmiş ses yok. İsraile yalandan bağırıyorlar. İsraile hiçbir yaptırım kararı yok ve notada verilmedi. Zamlar ve vergilerden belimizi doğrultamıyoruz. İşsizlik zirve yapmış, tarım dibe vurmuş atanamayan yüzbinlerce öğretmen yaratılmış, fetö bahanesiyle garip gureba onbinlerce insanı mağdur ettiniz ama kendiniz kandırıldık deyip yırttınız. Camiler siyasetin merkezi yaptınız insanlar artık camilere gitmeyi bıraktı...
her şeçimde aynı şey yaşanıyor hayeller-gerçekler
maynet bumu anketiniz gözümle gördüğüm şahit olduğum mhp şişli ilçe 1200 kişilik üye katılım töreni düzenledi hiç biriniz haber yapmadınız işiniz gücünüz kolpa dümen merak ediyorum nekadar alıyosunuz bu anketlere
@nukredit_2017 aynen kardeşim fethoşşştt çu mynet...
@nukredit_2017 Kardeşim Ak parti hariç Diğer partiklein hiç birşeyini Göremessin. Sen hangi devirde yaşıon :D
2019da tüm türkiyem İYİ Olacak inşallah..
AKP 39 GÖRÜNÜYORSA MAYNETTE BİLİNKİ O 59 DUR KORKUNUN SEÇİME FAYDASI YOK DİĞER PARTİLER
@teke60 mynet yüksek söylemiş %35 i geçmez. şimdiye kadar ak partiye oy vermiştim bundan sonra nah alırlar benden oy.
Meclise giriş barajı yüzde 7 ye inse MHP gene giremez. Batırdı partiyi. Kişilik sergilemeyen, iktidar ne derse peşinden giden bir parti oldu. Madem akp ye bu kadar yakınsın biz niye sana oy verelim ??? akp ye veririm hiç olmazsa oy bölünmez.
tahmini de olda ADİL bir anket değil hayatınız yalan dolan hele hele bu saatten sonra akTRROLAR havasını alır
Bence bu bir seçim anketinden çok birilerinin temennilerini yansıtıyor. Büyük hayal kırıklığı yaşayacaklar. 2109 seçimlerinde AK parti yine tek başına iktidar, Tayyip ERDOĞAN da başkan olacak. iYİ parti ve HDP barajı aşamayacaklar. Bunu hep birlikte göreceğiz. Saygılar...
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