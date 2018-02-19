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Son seçim anketi sonucunda AK Parti ve İYİ Parti bombası! Abdulkadir Selvi yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 07:29 | Son Güncelleme

Abdulkadir Selvi, bugünkü "Anketlerden çıkan çarpıcı sonuçlar" başlıklı yazısında Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı sonrası yapılan anketlere değindi. Afrin operasyonu sonrası hükümete güvenin 8-9 puan arttığını belirten Selvi, 'AK Parti’ye oy verebilirim' diyenlerin oranının yüzde 55’e ulaştığını aktardı. Selvi, Afrin operasyonuna destek veren ve AK Parti ile ittifak sürecinin içinde olan MHP'nin de uzun bir aradan sonra yüzde 10'un üzerinde yer aldığını belirtti.

Son seçim anketi sonucunda AK Parti ve İYİ Parti bombası! Abdulkadir Selvi yazdı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'de erime gözlemlendiğini yazarak, İYİ Parti’nin MHP’deki yıpratıcı etkisinin bittiğini ama CHP’de sürdüğünü yazdı. Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kararsızlar dağıtıldığı halde CHP’nin oy oranı yüzde 22-23’e gerilemiş durumda. CHP’den İYİ Parti’ye bir akış olduğu gözleniyor. Afrin konusundaki çelişkili tutum ile bazı parti yöneticilerinin sosyal medya hesaplarında yer alan ifadelerin CHP’yi olumsuz etkilediği anlaşılıyor.

AK PARTİ NE DURUMDA?

İYİ Parti’nin ise kuruluşundan sonra bir sıçramada yapamadığı ortaya çıkıyor ama bir varlık ortaya koyuyor. İYİ Parti, yüzde 6-6.5 seviyesinde gözüküyor.

[...]

AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 97’si HDP’ye oy verenlerin yüzde 97’si,CHP’ye oy verenlerin yüzde 95’i partisine oy vermeye devam edeceğini söylüyor. MHP’ye oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 75-80’i oy vermeye devam edeceği yanıtını veriyor. Son olarak AK Parti. AK Parti, kararsızlar dağıtılmadan yüzde 45-45.5’a, kararsızlar dağıtıldığında ise yüzde 49-50 bandına tekrar oturmuş görünüyor."**

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
mhp ye oy verenlerin hepsi iyi parti diyor. bahçeliye oy verecem diyeni görmedim daha halkı kandıranazsınız yalan anketler le
yav he he heeee. sen bunu görüyorsan sayın Cumhurbaşkanıda görüyordur o zaman hemen seçim yapılması gerekir demi. birde hep aynı oyun oy düştü bir çatışma ortamı yarat milliyetçi oylar artsın. Ölen askerlerimiz önemli değil.
Kim yazmış:ABDÜLKADİR SELVİ...Kim inanır?.Ver coşkuyu ver.......???
sallamayin bunlar hep algi operasyonu
bu selvidir AKP nin yeni taşeronu bir gün çıkıp AKP nin yolsuzluğu nu dile getirmedi CNN yakışan bir adam değil bence gitsin sarayda kendine yer bulsun bu kendini kahin gördüğüne göre orada çalışmalı
Mehmetçikler üzerinden siyaset yapmaya devam. Şehit demek oy demek değil mi? Ülkeyi dış politikada gülünç duruma düşür, herkesten tokat ye iç siyasete goy goy yap, sonrada oyum arttı de. Bu millet herşeyin farkında ve ilk seçimde asıl Osmanlı Tokadını akp ve yandaşı mhp yiyecek. Şamar oğlanına çevirecek millet sizi. Yazıklar olsun, ordu, Mehmetçik ve şehit üstünden siyaset yapanlara...
yandaş anketçileriniz anca bu kadar yapabilmiş bizde inandık yani kendinizi kandırıyorsunuz artık akp nin dahil olduğu hiçbir koalisyon yüzde 49 u bulamaz bunun en iyi kanıtı referandumdu hayır oyu çıktığında son dakika imzasız oylar hamlesi ile evet oyu çıkardılar ama bu sefer o da tutmayacak
ya bu selviyle bizim kahveci nuri abi tam ayni kafada...
Böyle bir anketi yapmak bile abesle iştigal. Ya millet neyle uğraşıyor birileri de oy çıktı mı bu durum sonrası diye anket mi yaptırıyor bu nasıl oluyor ya? Millet borç içinde kardeşim. Çoluk çocuğunun geleceğini düşünüyor. 3.Havaalanı inşaatında yaşanan olayları bir kamyoncu uzunca anlatmış Cumhuriyet gazetesine habere erişim yasağı gelmiş neden ya neden? Bu milletin herşeyi bilmeye hakkı yok mu ya?Bırakın herşeyi bilsin ona göre karar versin. Millet ne derse o değil mi?
Hayırdır selvi anketçiler istediğiniz sonuçları vermiyor galiba algı yapmak sana düşmüş!
Sayın Selvi.Bu açıklamanızdan önce: ABD Dış işleri bakanı Türkiye yi ziyaret etmeden önce 2 adet petrol arama platformu Karadenize açıldı.Daha sonra Bay Tilerson geldi.Saray da gizli kapaklı ne konuşuldu?Bunu açıkla da bilelim.Afrin bu görüşmenin küçük bir detayı(Biz zaten yıllardır, Kürtleri silahlandırarak, ülkemizin başına bela eden gizli elin ABD olduğunu biliyoruz)...Asıl önemli konulardan bahsetsene...
yalaka selvi
Yalanın daniskası bu galiba..yüzde 55 miş...heeee görecez 55 i..millet inim inim inlio analar hep ağlıyor..bu işin sonu hiç iyi değil
MHP bitti siz ne kadar gaz verirseniz verin MHP %5 alsın öpsün başına koysun sizin kimlere hizmet ettiğinizi biz çok iyi biliyoruz ne ara anket yaptın kimlere sordun Sn.Selvi sanırım böyle bir anketi MHP ve AKP genel merkez binalarında yaptın
zamanında fehmi koru da senin gibi oraya buraya zıplıyordu SELVİ, şimdi sesi çıkmıyor. Sende zıplama tarafsız ol
mhp ye oy moy yok
Selvi kavşağı yukardan sallamış
aç tavuk misali
Afrin harekatı ile ou arttıysa artan kadar kesim buna Akp'nin sebep olduğunu anlayamayacak kadar cahil. Aynı diğerleri gibi.
Tabii tabii bı seçim kararı alsanıza bakalım ne olacak.MHP yüzde 3-4'ü ,AKP yüzde 40'ı geçebilecek mi? Akşener'e oy veririm diyen CHP'li duymadım ben hiç. Sallayın sallayın. Bu oranların gölgesini görse anında seçim kararı alır saray...Ne oldu ülkede de oyları hemen 5 puan arttı.İssizlik mı sona erdi.Tum dünya ile dost mu olduk.
iyi partinin oy oranını saklamayın sizde sonu görüyorsunuz,İYİ ler tek başına iktidar olacak.
akp bundan sonra %90 oy oranına ulaşır...
kaçak sarayın baş taktilosunun tuşlarına basmışlar..
sırf algı yapıyorlar 3kağıtçılar akp benim gözümde afrinden önce neyse şu anda 5 puan daha altında sanki ülkenin işgal edilen adalarını mı kurtarıyor savaşarak hainler teröristler topluluğunun topraklarının muhafazası için ordu orada bana ne afrinden sen kendi sınırlarını koru mhp barajı aşmış yalanın kuyruklusu mhp %2 nin üzerine çıkamaz ama kafa kafaya verip nasıl çalarsak akp %51 mhp %15 çıkarın hesabını yapıyorlar
siyasete alet etme selvi!!! bu durumun musebbibleride aynı kişiler artık millet sapla samanı ayırt ediyor meraklanma sen
MHP den ve AKP den zırnık oy alamıyacaklar bunu bildiklerinden pişmiş krlle gibi sırıtmak için birlikte sallamak için CHPKK,HDPKK,İYİPKK birleşip birbirlerine ödünç oy verirler
Ha bu arada asıl algıyı mynet yapıyor. Erdoğanla Akşenerin fotoğraflarını yan yana koymuş. Akşener Erdoğanın yanından bile geçemez. Bu böyle biline.
YA BİR SEFERDE DOGRU BİLGİ VERİN ALLAH RIZASI İÇİN SÜRIYEYİ BAŞIMIZA AÇAN AKP DİR BUNU BILMIYORMUSUNUZ PISLIKLERI TEMİZLEMEK İÇİN BU OPARASYOM YAPILIYOR BUNU HALK BİLMİYORMU .TAM AKSİ AKP BİTMİŞ YALANCI DÖNEK SÖZÜNÜN ERİ OLMAYAN ZATEN BİTMİŞTİR NİYE BİRLESİYORLAR
arkadaşlar halkın buradaki yorum oranları gerçektir.her yoruma baktığınızda zaten bunu göreceksiniz.Saygılar
yiğit ve devrimci lider sayın kılıçdaroğlu alevilerin , devrimci solcuların ve hdp den gelicek oylarla 2019 seçimlerinde %60 civarında oy alacağını tahmin ediyorum.
Afrin harekatı ile ou arttıysa artan kadar kesim buna Akp'nin sebep olduğunu anlayamayacak kadar cahil. Aynı diğerleri gibi.
allah aşkına şu merak akşenere bakınca cidden kadının yüzü bile beni rahatsız edior
SURİYE ile ilişkileri tahrip ederek,tel örgüleri kaldırmak yerine UTANÇ DUVARINI BU SINIRA YAPMAK VE MAŞA VARKEN SAVAŞA GİREREK CAN-MADDİ KAYIPLARA ÜLKENİN İSTİKBALDE AÇILAN BU KAPI İLE DIŞ MÜDAHALELERE MARUZ KALMA RİSKİNE KARŞIN OY VERECEK BİRİ VARSA AKIL TUTULMASI YAŞIYOR DEMEKTİR. RTE bizzat 'ŞAM'DA CUMA NAMAZI KILACAĞIZ,diyerek bugünlere çanak tuttu. SAKİN VE SAĞDUYULU DÜŞÜNELİM. ALLAH CC.MEHMETÇİĞİMİZE GÜÇ-KUVVET VE MUZAFFERİYET VERSİN AMMA BECERİKSİİİZ,DİRAYETSİİİZ VE İSTİSMARCILAR BUNDAN ASLA NEMALANAMAZ.
Akp yi hiç sevmem fakat Esad ile işbirliği yapılsın diyen bir zihniyetten de ne beklenirki Akp güneydoğudan hiç oy almayacak milliyetçi oylara göz dikmiş bundan dolayı kudüs ve afrin akp için bir seçim yatırımı bu şartlarda tahminimce hdp ve akp oyları artacak mhp nin bir kesimi iyi partiye oy verecek chp desen hep aynı kalacak
Erdoğan'ın anketler için harcadığı para ile bir saray daha yapılırdı sanırım. Bu ne kardeşim her hafta bir anket? Neden korkuyorsunuz? Korkunun ecele faydası yok derler. Onun için siz de herkes gibi hesabını vereceksiniz.
nerede görülmüş ülkesını savaşa sokan hükümetın oyu coğaldıgı
Siz eğer mehmetçiğimizle omuz omuza teröristlerle savaşan OSÖ yü terörist ilan ederseniz bunun hesabını seçmen tokadını yersiniz.chp yönetimi siyaset yapmıyor marjinal bir grubun sözcülüğünü yapıyor.
CHP Afrin harekatı ile ilgili yanlış politika izliyor kerhen destek veriyor bu yüzden kaybediyor bu yüzden kendi seçmenini bile vatan partisine ve iyi partiye kaptırdı..
Hah Hah Hah çok komik bu gazetecilikten bile anlamayan selvi.Boşuna algı oluşturmaya çalışmayın tutmaz .
İYİ PARTİ iyi gelecek gerisi boş
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