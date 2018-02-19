Son seçim anketi sonucunda AK Parti ve İYİ Parti bombası! Abdulkadir Selvi yazdı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'de erime gözlemlendiğini yazarak, İYİ Parti’nin MHP’deki yıpratıcı etkisinin bittiğini ama CHP’de sürdüğünü yazdı. Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kararsızlar dağıtıldığı halde CHP’nin oy oranı yüzde 22-23’e gerilemiş durumda. CHP’den İYİ Parti’ye bir akış olduğu gözleniyor. Afrin konusundaki çelişkili tutum ile bazı parti yöneticilerinin sosyal medya hesaplarında yer alan ifadelerin CHP’yi olumsuz etkilediği anlaşılıyor.

AK PARTİ NE DURUMDA?

İYİ Parti’nin ise kuruluşundan sonra bir sıçramada yapamadığı ortaya çıkıyor ama bir varlık ortaya koyuyor. İYİ Parti, yüzde 6-6.5 seviyesinde gözüküyor.

[...]

AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 97’si HDP’ye oy verenlerin yüzde 97’si,CHP’ye oy verenlerin yüzde 95’i partisine oy vermeye devam edeceğini söylüyor. MHP’ye oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 75-80’i oy vermeye devam edeceği yanıtını veriyor. Son olarak AK Parti. AK Parti, kararsızlar dağıtılmadan yüzde 45-45.5’a, kararsızlar dağıtıldığında ise yüzde 49-50 bandına tekrar oturmuş görünüyor."**

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