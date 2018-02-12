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Son seçim anketinde AK Parti'ye şok! Konsensus Araştırma yayınladı!

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 14:05 | Son Güncelleme

Son anket sonuçlarını yayınlayan Konsensus Araştırma Şirketi müdürü Murat Sarı, AK Parti'nin oyunun yerel seçimlerde yüzde 40'ın altına düşebileceğini ifade ederken "Beklentiler karşılanmazsa yerel seçimlerde iktidar, sükut-u hayale uğrayabilir" dedi. Sarı, OHAL'in kalkmaması durumunda Erdoğan'ın kaybedeceğini de söyledi ve "Erdoğan kaybedeceği hiçbir şey yapmaz" yorumunu yaptı.

Son seçim anketinde AK Parti'ye şok! Konsensus Araştırma yayınladı!

Anayasa değişiklik referandumunda en iyi tahmin yapan araştırma şirketlerinden birisi olan Konsensus şirketinin müdürü Sarı, Diken'den Minez Bayülgen'e konuştu. Diken'in soruları ve Sarı'nın açıklamaları şöyle:

Ocak ayındaki araştırmanıza göre halkın yüzde 47’si Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkeyi iyi yönettiğini düşünüyor, yüzde 16’sının yanıtıysa ‘idare eder’ şeklinde. 15 Temmuz’daki darbe girişiminden sonra yapılan anketlerde ‘idare eder’ ve bir ‘fikrim yok’ diyenlerin sayısında bir artış var mı?

Hayır, yok. ‘İdare eder’ ve ‘fikrim yok’ yanıtlarını veren kitle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkeyi iyi yönetip yönetmemesiyle ilgilenmiyor. Zaten Cumhurbaşkanını çok da iyi tanımıyorlar.

Nasıl yani? Halk 16 yıldır iktidarda olan, başbakanlık da yapmış cumhurbaşkanını iyi tanımıyor mu?

Bu ülkenin köylerinde ve kasabalarında yaşayanların çoğu hiçbir şeyin farkında değil. Türkiye’de 80 milyon kişi yaşıyor, 60 milyonuysa seçmen. Bu 60 milyon kişinin de Recep Tayyip Erdoğan’ı tanıdığını söylememiz zor. Bu anket sorusunun daha ilginç bir yanı var.

'ERDOĞAN'IN TÜRKİYE'Yİ İYİ YÖNETTİĞİNİ SÖYLEYENLERDE DÜŞÜŞ VAR'

Nedir?

2009 beri bu soruyu farklı kişilere soruyoruz. Bundan sadece bir yıl öncesine kıyasla, Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi ‘iyi yönetttiğini’ söyleyenlerde 16 puan düşüş var. Bundan üç ay öncesindeki Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi performansının beğenilme oranında da 13 puanlık eksilme vardı. Bu,16 Nisan referandumunu çok iyi açıklayan bir sonuç. Ülkenin ikiye bölünmüşlüğünü net gösteren bir rakam.

‘İdare eder’ yanıtını verenlerin sandık başındaki eğilimleri nasıl oluyor?

Büyük bir bölümü AK Parti’ye oy veriyor. Yani genel Türkiye eğiliminden bir fark göstermiyorlar. Yüzde 50’si AKPye, yüzde 25’i CHP’ye veriyor.

TUSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan kısa bir süre önce, Türkiye’de bütçe dengesinde bozulma eğilimi başladığını, doğrudan yatırımların 10 sene önceki seviyenin yarısına düştüğünü, ülkenin net borç stoğunun GSYH’nin üçte birine dayandığını belirterek, ‘Hane halkları bile artık daha borçlu’ dedi. Halk hükümetin ekonomi politikalarına nasıl reaksiyon veriyor?

Bu ülkede yoksulluk yönetiliyor. Halk kaderci bir yaklaşım içinde, “Ne yapalım, bu parayla geçineceğiz” diyor. Şikayet etmiyor. Bakın, siyaset iki şekilde yürüyor… İşin içine dini sokup inandırırsanız, kazanmamanız imkansız. İkincisi de kadercilik… Bu ikisi de bizde var. Vatandaş, “Allah’a şükür bir şekilde geçiniyoruz” diyerek yaşıyor.

İşte son anket! Erdoğan'a kötü haberİşte son anket! Erdoğan'a kötü haber

Ekonomik verilerin bu kadar kötü, işsizlik ve enflasyon rakamlarının bir türlü düşmediği ülkelerde halk hükümete destek verir mi?
Ekonomi çok önemli bir etken. Eğer ekonomik düzelme/iyileşme olmazsa, yerel yönetim seçimlerinde AK Parti’nin yüzde 40’ların altına düşme olasılığı var.

Biraz daha açar mısınız?

Yeni bir araştırmamızın sonuçlarıyla anlatayım… ‘2017 yılı sizin için nasıl geçti’ diye sorduk. ‘İyi geçti’ diyenler, Türkiye’nin yüzde 36’sını oluşturuyor. ‘Kötü geçti’ diyenler yüzde 29. Yüzde 35’i de ‘İdare eder’ diyor ki, bu oranı kötünün içine koyun. Ve sorduk, ‘2018 yılına daha mı iyimser, daha mı kötümser bakıyorsunuz’ diye. Cevap, yüzde 51 ‘Daha iyimser bakıyoruz’ çıkıyor. Bu yanıt her şeyi anlatıyor. Türkiye’nin yarısının 2018’den beklentisi var. Bu beklentiler karşılanmazsa ilk yerel seçimlerde iktidar, sükut-u hayale uğrayabilir.

'YÜZDE 80 GEÇİM SIKINTISI ÇEKİYOR AMA YÜZDE 55, 2018'E İYİMSER BAKIYOR'

2018 yılı için iyimser olan bu yüzde 51’in, en büyük beklentisi ekonomik mi?

Şöyle anlatayım… ‘Geçim sıkıntısı çekiyor musunuz’ diye sorduk. ‘Evet, çekiyoruz’ diyenlerin oranı yüzde 50. ‘Ne çekiyorum, ne de çekmiyorum’ diyenlerinkiyse 29. ‘Hayır, geçim sıkıntısı çekmiyorum’ diyenlerin oranıysa, yüzde 21. Yani Türkiye’nin yüzde 80’i geçim sıkıntısı yaşıyor.

İşte son anket: MHP'ye şok! İYİ Parti ise...İşte son anket: MHP'ye şok! İYİ Parti ise...

Bu durumda toplum, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir değişim bekliyor mu?

Evet, Türkiye’nin yarısı ülkede değişim bekliyor. ‘2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Türkiye’de bir değişim bekliyor musunuz, beklemiyor musunuz’ sorusuna yüzde 57’si ‘Bekliyorum’, yüzde 43’ü ‘Beklemiyorum’ diyor.

Erdoğanlı mı yoksa Erdoğansız mı bir değişim bekliyor?

Bugünkü koşullar altında soruyoruz… Erdoğan’ın politikalarının değişmesini bekliyorlar.

'AFRİN HAREKATI MHP'NİN OYUNU YÜKSELTTİ'

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan’ın yazısına göre, Erdoğan’ın, Afrin harekatı sürerken yaptırdığı anketlerdeki desteğin sadece yüzde 0,5 arttığı ortaya çıkmış. Erdoğan neden üç ay boyunca anket yok dedi?
Bu anket bende var. Afrin harekatı süresince artan oy, AKP’nin değil MHP’nin. MHP’nin oyu yüzde 8’den yüzde 11’e çıktı. Cumhurbaşkanı böyle bir karar almıştır, muhtemelen de bir iki güvendiği ismi tutup, diğer anket şirketlerini değiştirecektir.

MHP’nin kazanımı AKP’nin kazanımıysa, iktidarı memnun etmeyen anket sonuçları mı var?

Biri size bir anket getirip ‘İyi Parti yüzde 13’e çıktı’ diye koyarsa, sıkıntı var demektir. Recep Tayyip Erdoğan da, AK Parti’yi kurduğundan beri yanında olan isimlere, ‘Üç ay boyunca anket falan yapmayın, moralim bozuluyor’ demiştir.

Ünlü anket şirketi açıkladı! AK Parti oylarında erime varÜnlü anket şirketi açıkladı! AK Parti oylarında erime var

**'RAPORU KAFASINA YİYENLERİ ÇOK DUYDUM'

***Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aldığı oyların arzu ettiği gibi olmaması moralini mi bozuyor?

Muhtemelen… Bir araştırmacı için en zor şey nedir bilir misiniz? Müşterisine gidip, ’Kaybediyorsun’ demek. Dedikodu olabilir ancak “Yüzde 56 alıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanım” diyerek, o raporu kafasına yiyenleri de çok duydum.

'OHAL BU YIL BİTECEK'

***‘Üç ay kadar anket yok’ açıklaması, erken seçim olmayacağının göstergesi mi?

Erken seçim olmayacak zaten.

15 Temmuz 2018 olası bir erken seçim tarihi olarak öne çıkıyor…

Yapılmayacak. Eğer muhalefet yaptırırsa, bu onların suçudur. Ve erken seçim olursa, Recep Tayyip Erdoğan birinci turda kazanır.

2019’da bir seçim olacak mı peki?

Olacak. İşte o tarih 15 Temmuz 2019 olabilir. Ayrıca OHAL ile seçime gidilemeyecek. OHAL’in son kez uzatıldığını ve bu sene biteceğine eminim.

'OHAL KALKMAZSA ERDOĞAN KAYBEDER'

***OHAL’in bir daha uzatılmayacağına nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz?

OHAL mecburen kalkacak. Kalkmazsa Recep Tayyip Erdoğan kaybedecek. Ve Erdoğan kaybedeceği hiçbir şey yapmaz.

Muhalefet kanadı, hükümete, Afrin harekatının iç siyaset malzemesi yapılmaması eleştirisini getiriyor. Savaşlar, hükümetlere her zaman oy kazandırır mı?

Türkiye herhangi bir savaşa girse, bu millet önce o savaşın sonucunu bekler, sonrada onu o savaşa sokanı cezalandırır. Ancak Afrin harekatı başka. Şu an bu harekata destek yüzde 85. Yüzde 10’luk HDP’li bir kitle olduğunu düşünürsek, çekimserler sadece yüzde 5.

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'HDP'NİN BARAJ SIKINTISI FİLAN YOK'

HDP’li kitle yüzde 10 diyorsunuz. HDP’nin önümüzdeki seçimlerde baraj sıkıntısı yok mu?

Hayır, HDP’nin baraj sıkıntısı falan yok. 2002’den beri bağımsız adaylarıyla HDP, yüzde 2 ile yola çıktı, yüzde 13’e kadar geldi. Şimdi de yüzde 10’da sabitledi. Bir zamanlar Recep Tayyip Erdoğan nasıl bir tane şiir okudu diye mağduriyet yaşadıysa, bugün HDP’nin seçmenleri aynı mağduriyeti Demirtaş için hissediyor. Demirtaş’ın tutuklu olması, HDP’li seçmenin oylarını kenetledi. Bu yüzden oyları düşmüyor.

AKP’nin, Kürt seçmenler üzerindeki oy etkisi nasıl? Kürtler, Afrin harekatı için ne düşünüyor?
AK Parti, Kürtlerin oyunu MHP ittifakı ile kaybediyor. Afrin harekatı gibi olaylara Kürtler zaten senelerdir alışkın. Ama MHP ile ilişkiye girerseniz, HDP’nin oyunu alamazsınız. HDP’ye oy verme eğilimi olanların ve seçmenlerin oylarını geçmişte almış olabilirsiniz ama bu kez mümkün değil. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan yurttaşlarımız referandumda olduğu gibi muhtemelen çok yüksek oranda Ak Parti politikalarını desteklemeyecek.

'AK PARTİ'YE 2-3 PUAN LAZIM'

***Peki AKP için milliyetçi seçmen Kürt açığını kapatabiliyor mu?

Kapatamaz ama Ak Parti’ye iki, üç puan lazım. MHP bugün yüzde 11’e çıkmış vaziyette. Şöyle de bir durum var, MHP’lilerin sadece yüzde 15’i Recep Tayyip Erdoğan’ın başkan olmasını istiyor. Yani Ak Parti, farkı ucu ucuna kapatıyor.

Son anketinize göre, toplumun yüzde 51’i Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını doğru buluyor. Siz, ‘Hayır, yanlış buluyorum’ diyen yüzde 28’in önemine vurgu yapıyorsunuz, neden?

Çünkü HDP’nin oyu yüzde 10. Yüzde 28 önemli, bu dilim demokratik insanlardan oluşuyor ve seçilmiş kişileri koruma eğilimindeler. Bu yüzde 28’in içinde Demirtaş’ı ve HDP’yi hiç beğenmeyenler ancak “Tutuklayamazsınız sonuçta milletvekili” diyenler var.

İYİ Parti kurulduğundan beri iktidar bir kere bile ne ‘Akşener’ ne de ‘İYİ Parti’ dedi. Neden?

Bilemiyorum. Yalnız Meral Akşener çok beğenilen bir isim. Halka dokunuyor. Beğenilme oranı yüzde 16-17. Ancak İYİ Parti’nin oyu o kadar değil. İkisini ayırt etmek lazım.

‘Bahçeli ve MHP desteği’, partiden ayrılıp İyi Parti’ye geçenlerle kan kaybediyor. MHP’nin yaşadığı oy kaybı Bahçeli’ye mi yoksa AKP’ye mi daha çok zarar veriyor?

MHP oy filan kaybetmiyor. MHP, CHP’den, ulusalcı kesimden bile oy alıyor.

'İYİ PARTİ'NİN OYLARI KÜRT, ARAP VE ZAZALARDAN'

Meral Akşener referandum kampanyası sırasında ‘Hayır bloku’nun yüzlerindendi. Anadolu’ya gitti, halkın kapısını çaldı. Halktan nasıl karşılık buluyor?
Bir kere Akşener halka dokunan bir isim. Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da Türkiye genelindeki oyunun beş mislini alıyor. Zira partisinin çalışmalarına oradan başladı. Akşener sahaya indiği zaman çok etkili oluyor. Akşener, ülkeyi karış karış geziyor ve çok çalışıyor.

Hemen hemen tüm anketörler, CHP’nin, İYİ Parti’ye hatırı sayılır oranda oy kaptırdığını söylüyor. Sizin çalışmalarınızdan da aynı sonuç çıkıyor mu?

CHP’nin İYİ Parti’ye oy kaybettiğini görmedim. CHP için daha büyük bir tehlike varsa, o da İYİ Parti’nin, Ak Parti’den oy alıp ana muhalefet partisi olma potansiyelidir. Ancak bu da çok zor gözüküyor. Zaten İYİ Parti şu sıra Ak Parti’den oy alamıyor.

O halde İYİ Parti nereden oy alıyor?

İYİ Parti, Güneydoğu’da AKP ve MHP ittifakından tedirgin olan Kürt, Arap ve Zaza gibi seçmen kitlesinden oy alıyor. Bir de değişim isteyen genç seçmen kitlesini İYİ Parti cezbediyor.

'GÜL, ERDOĞAN'A KARŞI ADAY OLMAZ'

CHP’nin 36’ncı olağan kurultayında genel başkan yeniden Kılıçdaroğlu seçildi. Muharrem İnce’nin konuşmasıysa salondan büyük alkış aldı. Bu kurultay CHP üzerinde bir değişim ve yenilik yaratır mı?

Hayır. Bu kurultayın bana verdiği sonuç, yüzde 25 oy demek. Başka da bir şey yok.

Ankara kulislerinde, Abdullah Gül ve Ali Babacan gibi isimlerin 2019 seçimleri için yarışın içine dahil olacakları öne sürülüyor. AKP’li seçmen, oyunu Erdoğan-Bahçeli ittifakından mı yoksa Gül-Babacan ittifakından mı yana kullanır?

Bu olmaz. Ona bakarsanız ben de daha beş altı ay öncesine dek, Ali Babacan’ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için duyuyordum. Bu isimler aynı siyaseti gütmüşler, birbirlerinden ayrılmazlar. Abdullah Gül’ün hiçbir koşulda Recep Tayyip Erdoğan’la karşı karşıya geleceğini düşünmüyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti Seçim anketi

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Okuyucu Yorumları 78 yorum
MYNET sizde CHP kafasındasınız
@kaan34ist SEN UYU
@kaan34ist chp olsa yine iyi.....
Erdoğanın rakibi yok
HALA AKEPE YEOY VEREN VAR DEMEKKİ .ARAPSEVERLER BİTTİ ŞİMDİ VATANSEVERLER ZAMANI.
@bizedogrugerekli_2017 arapların parasını yersin ama kurnaz seni:)
@bizedogrugerekli_2017 boş konuşmaaaaa
seçimlerde hile yapılmasın istanbul ve ankara akp de kalmaz.ankarada son seçimde melih götçek oy çalmıştı şimdi kendi zaten akp ye oy vermeyecektir bu durumda en az 5 puan fark ile chp kazanır.istanbul zaten akp den çıktı artık tayyip musul şam halep belediyelerini zorlasın artık
@enteresan_adam seçim sandıkları başında görevli chp li ler il yönetimine il yönetimide genel merkeze bilgi veriyorsa nasıl hile yapılabilirki ?
@cicom_cicom YSKnın son dakika manevrasından habersiz olamazsın
"__İYİ Parti AK partiden Oy alamıyor" diyor İYİParti, MHP den de Oy alamıyor İYİ Parti CHP yi eritiyor sadece ))
@palermo544 yaşım kırk mhp nin hep sandık görevlisydim.şimdi meral hanım diyorum..ve bütün aile aynen bu durumda...
Bu yazdığına sen inandın mı hacı cahil?
. İyi parti anketlerde yüksek çıkar ise seçim öncesi dagıtırlar. Kimse oyunu belli etmesin
İyi parti %5 oy alır havası verilirse. İyi parti secime girer. Anketler yuksek cıkarsa secıme sokmazlar
@palermo544 umarım
@siyempi O da sizin ayıbınız. Ayıbınızla övünmeyin bari. MHP var oldukça milliyetçilerin kalesi olacaktır. Kaleyi terk eden davadan ayrılmış demektir.
ac tavuk misali reis olduğu müddetçe oy yüzde 50 den aşağı düşmez
sen öyle san
@polathan suriyeliler olduğu sürece düşmez
Aleviler hariç chp ye oy veren kalmadı
Ancak kadar cahilce bir yorum yazılabilir, sen üç kuruşluk trol maaşını al şükret
aleviler kovalasın.....
sizin yaptığınız araştırmanında yaptığınız haberinde allah belasını versin ulan dağdaki teröristen tek farkınız takım elbise giyiyorsunuz
Size göre AKP'ye oy vermeyen herkes terörist, bu topraklar bugüne kadar bu kadar geri zekalı bir partizanlık görmedi
Dünyanın en pahalı ekmeği ve en pahalı suyu Ankara da yaşa ama nasıl yaşarsan yaşa çal çırp dolandır ayakta kal ama sakın ölme daha akp li yiyici ilahiyatçılara kan emicilere oy vereceksin oyu vermeden ölemezsin gariban ne güzel dünya değil mi
sorun alternatifsizlik.
Hayal gücü iyi bişey ama fazalasıda zarar.Rüyalarda buluşuruz.Reisin yaptıklarını hayal bile edemeyenler olduğu sürece bu ülke kalkınmaya devam eder
barzaniye savaş aç demirtaşı içeri at mhp le iş birliği yap sonrada kürtlerden oy iste yok bir kuruşa 3 küfte bay bay .
bu şirket nerde kiminle anket yapmış bu gün bir ankette %90 destek var deniyorken ardından hemen masa başı ısmarlama toplum mühendisleri harekete geçti bu araştırmacının zaten hiç doğrusu çıkmadı %10 yanılmayı bile tutturamadı bu ısmarlama anket aslında onların olmasını bekledikleri ankettir kargalar bile g.... güler
sözde müslümansınız, işiniz gücünüz küfür hakaret kibir
İnanmayın böyle şeylere Reis alır, % 70 ~ % 80 alır. Hatta Dolar 7 TL olsun kesin alır kesin. Bakın yazıyorum. İşte dolar artmıyor, Enflasyon artmıyor artsa alacakta işte...
herşeyi zaman gösterir bekleyelim görelim
Hadi be ordan iyi partiye kürtler oy veriyormuş AKP ye kürtler oy vermiyor mu bu nasıl bir saćmalık partiyi karalamaktan başka birşey değil kürtler seçmen değilmi
korkunun eceli faydası olmaz recep tayyip erdoğan yüz yılın komutanı korktunuzmu vavvvvv
@aksoyguncu2 bugün seçim olsun yüzde 60 oy alır boş konuşmayın
bos muabbet akp goturur
İYİ olacak İYİ.
Sakaryada yasiyorum belediye seciminde akp ye tövbe oy verirsem birileri belediyeler ile ilgilensin basina buyruk secilmisle atanmis kavgasi vatandasi bezdirdi
arkadaşlar Bu tip anketlere kesinlikle Aldanmayın ve inanmayın Tam Tersine Biz Eski Ülkücü Olarak iyi Partimiz İktidara Gelecek ve Hangi illere Gederseniz Gidin iyi Partimiz Birinci Çıkmaktadır
@black_white1985 sende Anketmi yaptırdın?
Ne içiyorsunuz nasıl bir kafayla sallıyorsunuz anlamak mümkün değil. Ne yani CHP mi kazanacak. Abi yapmayın ya güldürmeyin kendinize. 9 kaybedilmiş seçim var ve kendi içlerinde düştükleri durum acizlik resmen. Amma Muharrem kazansaydı beni de kazanmış olurlardı. Böyle benim gibi düşünenler birikirdi en azından ...
@sdurmus iyi parti görüküyor.
hakikaten ülke yönetiliyorsa hepimiz oy verelim seçimde ama ülke çok kötü yönetiliyor. eğer gelecek olan diğer partilerde kötü yönetirse onları da indirmek halkın elinde. yani kısacası herşey halkın kendi elinde.
hadi ordan her seçimde aynı terane reis i yıkacak emperyalist köpekler ve içerdeki işbirlikçileride dahil Allah in izniyle kimse yıkamaz.
AKP YÜZDE 38 MHP BİTTİ YOK OLDU BENİ SORARSANIZ EN İYİ PARTİDENİM OY ORANIMIZDA ALLAHIN İZNİYLE %24 VE ÜZERİ OLUR BİR BAKARSINIZDA İKTİDARI GÖGÜSLER SÜPRİZ YAPABİLİR YA ALLAH BİSMİLLAH .ALLAH DOGRUNUN YARDIMCIDIR İŞLLH. BY....HOŞCA KALIN .
ey akp gidin artık, eğitimli vatanseverler başa geçecek, alayınızdan hesap sorulacak, 16 yıldır harcadığınız halkın parasının son kuruşuna kadar hesabı sorulacak
Normal demokrasi ve hukukun olduğu bir ülkede yaşasaydık, insanlarımız aklıyla hareket edebilseydi, bugün akpnin barajı aşmaması gerekirdi. 16 senede ülkenin geldiği nokta ortada. Herşey iflas etmiş durumda. Halk artık kıvranıyor her alanda. Fikirlerini söylemekten evde konuşmaktan korkar hale geldi. Bundan sonra herşey İYİ olacak inşallah
Hadi diyelim sizin bu algıya yönelik haberiniz doğru Mlle kime oy verecek CHPKK ya mı :) iyi Particiğe mi :)
ne recep erdoğan nede bir başka akapeli istemiyor bu millet ....
BU ANKETE KISMEN KATILABİLİRİM.ŞÖYLEKİ ÜLKENİN YÜZDE 80 Nİ GEÇİM SIKINTISI ÇEKİYOR.BU TEPİT ÇOK DOĞRU.MEMUR, MEMUR EMEKLİSİ, ASGARİ ÜCRETLİLER, ÇİFTÇİLER ÇOK ZOR DURUMDA.BUNA KATILIRIM.AMA AK PARTİNİN ÇOK OY KAYBETTİĞİ ŞU AN YOK.HÜKÜMET, 2019 YILINA KADAR BAHSİNİ ETTİĞİM GEÇİM SIKINTISI ÇEKENLERİN DURUMLARINI İYİLEŞTİRİR İSE AK PARTİ YÜZDE 54 ALIR. EVET MHP NİN OYU ARTTI FAKAT AFRİNLE İLGİLİ DEĞİL.AÇILIM, ÇÖZÜM SÜRECİ, TERÖRLE İLGİLİ ENDİŞE VE TESPİTLERİ DOĞRU ÇIKTIĞIN İÇİN ARTTI.BU ARTIŞ DÜŞMEZ DE. GELELİM HDP YE.YÜZDE 5 ALABİLİRLERSE HELAL OLSUN.HALK ARTIK BUNLARA İTİBAR ETMEYECEKTİR.
@apartmanyikan he he...
PAPAZDAN DUA İSTEYENE ŞERİAT GETİRECEK DİYE KANIP OY VERENLER VAR BU ÜLKEDE, NAMZALA OYU KARIŞTIRMAYIN, HER NAMAZ KILAN DUA EDEN VATANSEVER DEĞİLDİR ÖRNEKMİİİİİ FETÖÖÖÖÖ
yiyen yiyor, 75 yıldır yiyor siyasiler, halkta 75 yıldır ödüyor. tam tersi olması gerekirken,hala böyle devam ediyor.
BUNLAR HİKAYE ARTIK ERDOĞAN EMRİ HAK VAKİ OLMADIKÇA KOLTUĞU BIRAKMAZ ANAYASAYI DEĞİŞTİRİR YENİ REFERANDUMLAR YAPAR MÜHÜRLÜYDÜ MÜHÜRSÜZDÜ YENİ KURALLAR GETİRİR ÖMRÜNÜN SONUNA KADAR BAŞKAN OLARAK KALIR HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ.
chpnin oy oraninda düsüs yok, mhp oylarini yükseltti, akpye %2 lazim diyorsunuz ama iyi partiye %13 aliyor. bu ne mantiksizlik böyle. iyi partiye gelecek oylar mhp ve chp tabanlidir. chp bu kafayla giderse %25i hayalinde görür. mhp de kesinlikle barajinin altinda kalacak. son dakika bir katakülli olup sirf mhp icin baraj bile düsürülebilir
Tayyip Erdoğan da, AK Parti’yi kurduğundan beri yanında olan isimlere, ‘Üç ay boyunca anket falan yapmayın, moralim bozuluyor’ demiştir. diyorsunuz. bunu söylerken yanndamıydınız ? yoksa çamur at izi kalsın hesabımı yapıyorsunuz? bana iftiracı gibi geldiniz. çünkü olan birşeyi anlatırken olduğu gibi anlatamıuyorsunuz ve buradan yalanınız çıkıyor. minareyi çalmaya kalkıyorsunuz ama kılıfı hazırlamamışsınız. yalan ve iftira ile hiç bir değirmen dönmez..sizi insanlığa davet ediyorum...
akılsızlar milleti slk sanıyo ohal kalksın teröristler cirit atsın rahat hareket etsin diye anketleri bile çarpıtıyolar hadin len ordan düzenbazlar
yahu bırakın bu işleri. fetönün medet umduğu partileri öne çıkarmaya çalışmayın.. emin olun survivör tartışması yapanlar ankete katılmıştır.
@sinangezer Sensin ulan fetöcü
kitlerdeki taşeronları kadro dışı bıraktınız. bizde seçimde akp yi iktidar dışı bırakacaz emin olun.
basit gördüğümüz sokak lambaları var ya.... chp gelsin ||||| o sokak lambaları bile yakamaz .
biri şuna ohal yani savaşta olduğumuzu hatırlatsın
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