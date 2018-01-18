Son seçim anketlerine göre hangi parti ne kadar oy alacak?

ORC'ye göre eğer 2019'daki seçimlerde baraj yüzde 10'da kalacaksa üç parti Meclis'e girebiliyor. HDP ve yeni kurulan İYİ Parti parlamento dışı kalıyor.

Ataklı, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri ile ilgili ORC Araştırma Şirketi'nin yayınladığı son seçim anketlerini köşesine taşıdı. Ataklı, art arda yayımlanan seçim anketleri için "Seçim anketi şirketlerinin yaşadığı bir zorluk olduğunu fark ediyorum; milletin de kafası ister istemez karışıyor çünkü aynı gün iki seçim birden yapılacak. Bu durumda partilere verilecek oylarla cumhurbaşkanı adayına verilecek oylar birbirini tutmayacaktır. Kamuoyu araştırma şirketleri bu nedenle her iki seçim için farklı anket yöntemleri uyguluyor. Bu yazımda “bugün genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?” sorusuna verilen cevapları irdelemeye çalışacağım" diyerek anketin verilerini şöyle sıraladı:

HDP: 10.7

MHP: 7.09

Daha önce pek çok seçim tahmini doğru çıkan SONAR'ın anketine göre Meclis'e 4 parti birden girebiliyor, MHP ise parlamento dışında kalıyor.

AKDENİZ'in sonuçları ise şöyle;

AKP: 45.8

CHP: 22.5

MHP: 12.7

HDP: 10.3

İYİ PARTİ: 8.7

Görüldüğü gibi Akdeniz şirketine göre parlamentoya giren partiler değişmiyor, yeni kurulan İYİ Parti ise barajı aşamıyor.

MAK Araştırma da sadece iki partiye şans tanımış;

AKP: 48.8

CHP: 25.2

MHP: 8.5

HDP: 8.2

İYİ PARTİ: 5.3

Eğer MAK'ın çıkardığı tahmin tutarsa Meclis iki partili sisteme dönüşecek.

KONSENSUS'un şaşırtan sonucu;

AKP: 44.9

CHP: 23.7

MHP: 10.6

HDP: 9.1

İYİ Parti: 2.7

Diğer şirketlerin yanı sıra İYİ Partiyi en kötü gösteren Konsensus olmuş. Şirkete göre İYİ Parti ile birlikte HDP de sistem dışı kalıyor. Rakamlardan da görüleceği gibi araştırma şirketleri AKP ve CHP oylarında birbirine çok yakın rakamlar sunuyorlar. En büyük sorun İYİ Parti oylarında. Araştırma şirketlerinin verileri birbirleriyle çok farklı. İYİ Parti bir araştırmada 14.2 görünürken bir başkasında ise 2.7 gibi bir rakama inmiş. Araştırmaların sorunlu ikinci partisi ise HDP. Bu partinin oyları bütün araştırmalarda birbirine yakın çıkıyor ama ikisinde barajı aşıyor üçünde ise geride kalıyor. Aslına bakarsanız bugüne kadar yaşadığımız manipülasyonları galiba yine yaşamaya başladık. Bu anketler büyük oranda halkı yönlendirmeye yönelik. "