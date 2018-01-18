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Son seçim anketlerine göre hangi parti ne kadar oy alacak?

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 15:44 | Son Güncelleme 3 saat önce

2019 seçimlerine yönelik seçim anketleri art arda gündeme geliyor. Ankara kulislerinin en çok konuşulan gündem maddelerinden erken seçimle ilgili son seçim anketine göre, eğer 2019'daki seçimlerde baraj yüzde 10'da kalacaksa üç parti Meclis'e girebiliyor. İşte Can Ataklı'nın bugünkü köşe yazısında yer verdiği seçim anketinin detayları...

Son seçim anketlerine göre hangi parti ne kadar oy alacak?

Ataklı, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri ile ilgili ORC Araştırma Şirketi'nin yayınladığı son seçim anketlerini köşesine taşıdı. Ataklı, art arda yayımlanan seçim anketleri için "Seçim anketi şirketlerinin yaşadığı bir zorluk olduğunu fark ediyorum; milletin de kafası ister istemez karışıyor çünkü aynı gün iki seçim birden yapılacak. Bu durumda partilere verilecek oylarla cumhurbaşkanı adayına verilecek oylar birbirini tutmayacaktır. Kamuoyu araştırma şirketleri bu nedenle her iki seçim için farklı anket yöntemleri uyguluyor. Bu yazımda “bugün genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?” sorusuna verilen cevapları irdelemeye çalışacağım" diyerek anketin verilerini şöyle sıraladı:

"İlk olarak ORC'nin rakamlarını vereyim;

AKP: 47,2

CHP: 25,9

MHP: 10,8

HDP: 8,5

İYİ PARTİ: 5,5

ORC'ye göre eğer 2019'daki seçimlerde baraj yüzde 10'da kalacaksa üç parti Meclis'e girebiliyor. HDP ve yeni kurulan İYİ Parti parlamento dışı kalıyor.

Gelelim SONAR'ın sonuçlarına;

AKP: 40.1 CHP: 25.3

İYİ PARTİ: 14.2

HDP: 10.7

MHP: 7.09

Daha önce pek çok seçim tahmini doğru çıkan SONAR'ın anketine göre Meclis'e 4 parti birden girebiliyor, MHP ise parlamento dışında kalıyor.

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AKDENİZ'in sonuçları ise şöyle;

AKP: 45.8

CHP: 22.5

MHP: 12.7

HDP: 10.3

İYİ PARTİ: 8.7

Görüldüğü gibi Akdeniz şirketine göre parlamentoya giren partiler değişmiyor, yeni kurulan İYİ Parti ise barajı aşamıyor.

MAK Araştırma da sadece iki partiye şans tanımış;

AKP: 48.8

CHP: 25.2

MHP: 8.5

HDP: 8.2

İYİ PARTİ: 5.3

Eğer MAK'ın çıkardığı tahmin tutarsa Meclis iki partili sisteme dönüşecek.

KONSENSUS'un şaşırtan sonucu;

AKP: 44.9

CHP: 23.7

MHP: 10.6

HDP: 9.1

İYİ Parti: 2.7

Diğer şirketlerin yanı sıra İYİ Partiyi en kötü gösteren Konsensus olmuş. Şirkete göre İYİ Parti ile birlikte HDP de sistem dışı kalıyor. Rakamlardan da görüleceği gibi araştırma şirketleri AKP ve CHP oylarında birbirine çok yakın rakamlar sunuyorlar. En büyük sorun İYİ Parti oylarında. Araştırma şirketlerinin verileri birbirleriyle çok farklı. İYİ Parti bir araştırmada 14.2 görünürken bir başkasında ise 2.7 gibi bir rakama inmiş. Araştırmaların sorunlu ikinci partisi ise HDP. Bu partinin oyları bütün araştırmalarda birbirine yakın çıkıyor ama ikisinde barajı aşıyor üçünde ise geride kalıyor. Aslına bakarsanız bugüne kadar yaşadığımız manipülasyonları galiba yine yaşamaya başladık. Bu anketler büyük oranda halkı yönlendirmeye yönelik. "

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MHP SONAR CHP akp HDP Seçim anketi orc 2019 seçimleri İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 46 yorum
MHP ve AKParti ittifakı Kürt oylarını düşür diyenler yanılıyor Müslüman Türklerle Müslüman Kürtlerin herhangi bir kavgası yok. Kardeşiz "Arabın Dini" deyip Milletin Dinine Peygamberine Hakaretler ederek "TÜRKÇÜLÜK" YAPTIĞINI ZANNEDEN KİTAPSIZLARDA MHP den Temizlendi gitti zaten Onlar şu sıra"texas Tommiks gelecek Türkiye İYİ olacak" deyip durmakla ve Birde "arşivlere baktım" demekle meşguller Meral in işi bu soytarı aptal Papağanlara kaldıysa %3 aldığına dua etsin
sen oyle diyorsan.kesin oyledir ama tersten yogurt ye arada
İyi parti Türk ün partisi.Gürcü destekçileri kime oy verir bilmem.:))
IYI Parti en az %30 alir cumhurbaskanligi seciminde e Meral Aksener %50 yi rahat gecer
ARSIVLERDE..BOP TAŞERONLARINI BOYNUNDA YAHUDİ MADALYASI TAŞIYAN PAPAZLARLA KILISE AÇAN PAPA COCUKLARINI PYD YE KIRIDOR AÇAN HABURCU MEGRICI TURKLUGU BÖLÜCÜLÜK SAYAN TÜRKLÜK DÜŞMANI HAINLERI GORDUM..AKP'DEN IYI PARTIYE GECTIM. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !..
dalga mı geçiyosunuz akp nasıl %45 ? iyi parti nasıl % 6 mümkün degil böyle bişey
@saykoc90 kardeş sen galiba 1990 dogumlusun , bak ben senden yaş olarak daha büyüğüm abini dinle geçmişte bu ülke böyle değildi, bu ülkede ekmek bulunamadığı suların elektrğin hiç olmadığı haftalar aylar oldu , çok fazla örneklendirilebilir bunlar en basiti.... lütfen biraz araştır oyunu ona göre ver , hadi kal sağlıcakla
ARSIVLERDE..BOP TAŞERONLARINI BOYNUNDA YAHUDİ MADALYASI TAŞIYAN PAPAZLARLA KILISE AÇAN PAPA COCUKLARINI PYD YE KIRIDOR AÇAN HABURCU MEGRICI TURKLUGU BÖLÜCÜLÜK SAYAN TÜRKLÜK DÜŞMANI HAINLERI GORDUM..AKP'DEN IYI PARTIYE GECTIM. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !..
güneş doğacak ampül sönecek.
Mhp baraj altı ülkücü olan vermez verende Akp nin bindirilmiş kıtalarıdır
AKEPE-MHP BİTTİ. BUNALR NE İÇMİŞ MERAK KONUSU. ŞİMDİ AKŞENER ZAMANI VE OYUDA ÇOK RAHATLIKLA YÜZDE 35 AHAHNDA BURAYA YAZIOYRUM .
Millete gerizekalı demeye devam ediyorlar, şu saçma sapan kafalarına göre salladıkları sonuçlara bakın. İyi partinin banko %20'si daha şimdiden var, MHP diye bir parti kalmadı, %7 yi zar zor çıkartırlar, parlamento imkansız onlar için. CHP ise hala yerinde sayıyor şu CHP'ninde önünü açın artık kardeşim, adam gibi siyaset görelim şu ülkede!
bence chp oyu düştüğü kesin ATATÜRK olsaydı kemal kılıçtaroğlu eski soyadı(karabulut)u asardı babası tuncelideki nur sait ayaklanmasına başlatan teroristin başlarından ATATÜRKÜöldürmek isteyen astırmak isteyen teroristin biriydi bu kadar chp kardeşlerimiz oyunuzu kime vrirseniz verin ama bunu bilerek verin ülkemiz için en iyisini verin
Bunca hayat pahalılığına rağmen hala iktidar 47 alıyorsa umarım zamlar daha bi çoğalır..!?
EYYYY araştırma şirketleri korkunun ecele faydası yok. herşey daha İYİ olacak
Bedelli askerlik çıkarsa akp rahat bir şekilde %50 yi gecer. Tersi olur ise en iyi %40 alır.
NASIL BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORSUNUZ: BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN OLMADIĞI,MİLLİ GELİRİN ADALETLİ BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMADIĞI,HİÇBİR ŞEKİLDE ELEŞTİRİNİN KABUL EDİLMEDİĞİ,AYRI GÖRÜŞTE OLANLARIN TERÖRİST,DARBECİ İLAN EDİLDİĞİ,HER GÜN GÜNDEMİN DEĞİŞTİĞİ ,KANUN YERİNE "KHK"-LARIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ,AYRIŞTIRILAN VE MECLİSİN DEVRE DIŞI KALDIĞI UMUDUN YOK OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ,YOKSA DEMOKRASİNİN,EŞİTLİĞİN,ÇOK SESLİLİĞİN,SAYGININ,SEVGİNİN,ANLAYIŞIN,İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN VE EN ÖNEMLİSİ DE ADALETİN OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ?HİÇBİR BASKI ALTINDA KALMADAN HÜR İRADENİZİ KULLANARAK KARARINIZI VERİN LÜTFEN!!!
UMUDUNUZU HİÇBİR ZAMAN YİTİRMEYİN!!!VATAN SEVDALILARI,HER KARIŞ TOPRAĞI KANLA SULANMIŞ CUMHURİYETİMİZİN YIKILMASINA İZİN VERMEYECEKTİR!
CHP üst yönetimi değişirse, iyi parti ise eski agresif milliyetçileri partiden uzaklaştırıp kucaklayıcı isimleri partiye katarsa akp için için the end olacaktır. Başkanlık sistemi hayalden öte bir şey değildir.
Demokrat Parti geliyor gümbür gümbür..:)
Yahu sizin İYİ parti dediğiniz parti Fetö ve ABD nin ülkeme bir dayatmasıdır.Kim bunlar? Vizyonları yok yahu. 5 sivri uç bir araya gelmiş uydu ve piyon bir duruş sergiliyorlar.Kime ve neye hizmet edecekler? Millet bunlara kanmayacak.İşte kurulduğundan beri duruş ve çıkışları.açıklamalar hep aynı terane? Doğan medyanın gazıyla gidiyorlar...
anketler yasaklanmali bilimsel gercekligi yok masa basinda yüz kisiye sorup (yani kendine) yine kendin cevap verebilirsin denetlenebilirligi yok ayrica örnek olsun diye söylüyorum yüzde 99 chplilerin oturdugu bir mahalede yaparsan chpnin oyu yüzde 99 cikar ya da bahcelinin memeleketinde onun mahllesinde yaparsan bahcelinin söyledigi gibi baraj sorunlari kalmaz bir kac puan asabilirler bunun gibi mesala
Anket yapan şirket iki gün önce akp 35 iyi parti 14 chp 26 mhp 5 hdp 11 demisti tehdit işe yaradı sanırım.
akşenerin baraj sorunu yokki kadın 1 oarti hesabı yapıyor mhp baranj dışı kalmasın ben birşey bilmiyorum
Bu millet halen akp ye oy veriyosa varsin vatansiz kalalim filistin suriyeden beter olalim vatan sahibi olmak bu millete lüx oldu
2002 yılından bu yana koyun diyorsunuzya üzülmeyin 2019 koyacaz celenlenmeyin depreşmeyin kıpraşmayın :)
yine başladı algı operasyonları, milleti karalama yöntemleri bunlar. şu kesin MHP barajı aşamaz. iyi parti chp'ye yakın oy alır.akp 35 alması bile çok yüksek bir puan.
vatan,millet edebiyatı ile halkı nasıl kafaları diye başladılar yine. ne oldu ekonomi??? terör bitecektir hani. işsizlik kalmıyacaktı.bunlar ancak cebini doldurur ve milleti keriz yerine koyup mis gibi çalmaya,çırpmaya devam eder.
Bu seçim Akp nin yıkılışı olacak CHP MHP HDP hikaye devir İYİ Parti'nin devridir
tabi tabi İYİ değil mi ? İYİ dekiler gerçek milliyetçi zaten. O yüzden ağı solu pkk lısı fetöcüsü hepsi ülkenin bekası için İYİ deler. ne demişti Meral hn. " Yurtta Sulh Konseyi Ben Başbakan Olacağım" "15'İNDEN SONRA İŞLER DEĞİŞECEK" . müeccin gibi maşallah. ama tutmadı işte .
Bu bir yanıltma İYİ gelecek MHP mecliste olmayacak Devlet çünkü başkan olmak istemiyor Devlet sadece kendini düşünür oldu partiyi v halkı düşünmüyor bu yüzden kaybedecek salı günleri sadece muhalefete muhalefet ediyor halkı düşünüp iktidarı eleştiremiyor bu da Devlet bitti bizce
bu şirketler sonuçları açıklarken,tayyibin daha önce hazırlatıp,YSK nın deposuna sotaladığı AKP basılı oy pusulalarınıda ilave etmişler mi acaba.?hani refarandumda hayır oylarını geçmek için resmi olan veya olmayan,fakat seçmen sayısından fazla çıkan oylar gibi olacak ya onun için merak ettim.
Yalan yalan yalan sayın akp li anket şirketi ıyi parti ile mhp yi yer degistirirmisiniz lütfen insanlarda algı olusturmayin İYİ partiye karşı halkta tabanda ılımlı bir düşünce var oylar ve sandıklar çalımlamasa görecem ben
Arkadaşlar Sakın Bu Anketlere inanmayın Tam Tersine Biz Eski Ülkücü Olarak iyi Partimiz Göreceksiniz Müthiş Oy Artışları Var Nereye ve Hangi illere Giderseniz Gidin iyi Partimiz Birinci Çıkmaktadır.ve Diğer Partilere Bakarsanız Oylar Düşüşte Allahın izniyle iyi Partimizi iktidar Yapacağız Bundan Hiç Kuşkunuz Olmasın..
İYİ partiyi bir yerli yerine koyamadınız gitti bir anket 14 diğeri 6 diğeri 2 gösteriyor.benim kanaatimce 15 ten yukarı olur aşşaa olmaz mhp kamyonun arka tekeri olarak kalır.
benim hala anlayamadığım şu.16 yıldır iktidardaki parti memura,işciye,emekliye ne verdi.esnaf kan ağlıyor.benzin,mazot,gaz rekor kırıyor.içecekte,giyecekte,eraçlarda vergiler en yukarıda.tarım bitti.araziler yandaşlara peşkeş çekildi.yapılan köprü,yol,parayla.hastanenin,okulun iyisi parayla.eğer bunlara rağmen hala akepe % 40 lardaysa yeminle söylüyorum.bizi leyleklerden başkası doğurmadı.
yalanınıza çakayım sizin :D
Artık akepe tek başına yine götürür mü yoksa oy kaybımı olur, seçimlerde ne olur bilemem ama ortalıkta İyi Parti korkusunun kokusunu alıyorum. Böyle giderse yaz veya sonbaharda seçim kesin gibi. Hükümetleri darbe devirmezse kötü ekonomi devirir, sanırım bunun da etkisi sebebiyle daha fazla oy kaybı olmadan son bir hamleyle belki bundan sonra daima, belki de son defa seçim kazanmayı düşünen akepe seçimi erkene alabilir. Zira durum iç açıcı değil, o kadar büyüme oluyorken halk refah içinde değil ve payını alamıyor, ihracat artarken cari açıkta rekor kırıyor, Allah sonumuzu hayr getire.
1983 seçimleri de dahil yaşımın yettiği, oy kullandığım hiç bir seçimde yanılmadım. Bunu samimiyetle söylüyorum. Alavere dalavere anlamam. CHP bu zihniyetle iktidarı rüyasında zor görür.AKP bu muhalefetle daha çok seçim kazanır. İYİ denilen parti Cem Uzan'ı zor yakalar. Maksimum %7, MHP %11-12, HDP (hainleri de) Baraj altı kaç derseniz o kadar, ama bence % 5 i bile zor geçer. İyi parti MHP den değil, CHP den oy alır. Ne kadar çok oy alır ise CHP o kadar aşağı düşer. Gidin Güneydoğuya ve şehirlere bir bakın. HDP hangi yüzle oy isteyecek. Çukur öncesi ile bugün arasında hizmetler ortada iken.
yalancıların ta da
hepsı yalan benım oyumu kımse sayamaz
gelişmiş ülkelerde bu anketlere vatandaş bakmaz siyasetçi bakar. Bizde siyasetçiden çok vatandaş bakıyor. Yani kraldan çok kralcı var. Bu ülkede siyaset yapmak bu kadar kolay işte
bizim secim sonucları aynen şöyle akp 35 chp 25 iyi 20 hdp 10 mhp 1 bbp 1 sadet 1 diger 1 kararsız 6
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