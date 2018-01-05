Son Süper Loto sonuçları 4 Ocak: Büyük ikramiyeyi gören maşallah diyor!

4 Ocak tarihli 533. Hafta Süper Loto sonuçları belli oldu. Yapılan çekilişte noter huzurunda altı numara belirlendi. Geçtiğimiz 8 hafta olduğu gibi bu çekilişte de kimse altı bilemeyince Süper Loto'da 9. devir gerçekleşti. Bu devir sonucunda 11 Ocak'ta yapılacak çekilişe 21 milyon TL devretti. İşte büyük ikramiyeyi görenlere maşallah, dedirten haftanınSüper Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

533. haftanın numaraları: 3, 15, 20, 30, 40 ve 52

Süper Loto oyununun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 21 milyon 785 bin 963 lira 48 kuruşluk ikramiye haftaya devretti. Gelecek hafta yapılacak Süper Loto çekilişinde ikramiyenin 25 milyonu aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Süper Loto çekilişinde, 5 bilen 100 kişi 12 bin 380 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 648 kişi 173 lira 70'er kuruş, 3 bilen 149 bin 148 kişi 15 lira 40'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Süper Loto çekilişinde, 4 milyon 863 bin 366 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 3 milyon 514 bin 816 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 964 bin 997 lira 59 kuruş kamuya aktarılacak.

SIRADA SAYISAL LOTO VAR!

Haftanın şans oyunlarında sırada 2018'in ilk Sayısal Loto çekilişi var. Geçtiğimiz haftanın Sayısal Loto çekilişinde Muğla'nın Bodrum ilçesinden 1 kişi 1.7 milyon TL kazanmıştı. Yani 6 Ocak'taki Sayısal Loto çekilişinde devirsiz ikramiye için çekiliş yapılacak. Bu çekilişten bir talihli çıkması durumunda söz konusu talihli de takriben 1.7 milyon TL civarında para kazanacak.