Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Ocak ayının sonlarına gelinmesine rağmen bir çok ilde adeta yaz mevsimi yaşanıyor. Son dakika gelen hava durumu bilgilerine göre; bugün birçok ilde sıcak hava hakim.

Sıcak seven vatandaşlar için hava durumu haberleri sevindirici olsa da, karsız kışın önümüzdeki günlerde kuraklık durumları oluşturma ihtimali bulunuyor. Son dakika tahminlerine göre bu hafta Ege ve Akdeniz kıyıları adeta yazı yaşayacak. Antalya’da sıcaklıkla hafta boyunca 20 derece civarında seyredecek. İzmir’de de sıcaklıklar ortalamaların üzerinde ve 17 derece civarında. İstanbul’da 11 derece olan sıcaklıklar gece saatlerinde 4 dereceye kadar düşecek.

HAVA DURUMU RAPORU

Bugün 20 dereceyi görecek Antalya’da önceki yıllarda 31 Ocak tarihinde ölçülmüş en yüksek sıcaklık yaşanacak. Meteoroloji tarafından yayınlanan veriler mevsim anormalliklerini ortaya koydu. Geçmiş verilerin ortalaması olarak en yüksek sıcaklığın 15 derece olarak hesaplandığı Antalya’da 31 Ocak tarihinde şimdiye kadar ölçülen en yüksek uç sıcaklık 18,6. Meteoroloji verilerine göre bugün ise 20 derece bekleniyor.