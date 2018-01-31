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Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 11:35 | Son Güncelleme

Kış beklerken adeta yaz geldi. İstanbul, İzmir, Ankara ve birçok ilde güneş yüzünü gösterdi. Bugün için son hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminlerine göre; Ege ve Akdeniz kıyıları mevsim ortalamalarının çok üzerinde bir havayla karşılaşacak, yazı yaşayacak. Antalya ise 20 dereceyi görecek.

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Ocak ayının sonlarına gelinmesine rağmen bir çok ilde adeta yaz mevsimi yaşanıyor. Son dakika gelen hava durumu bilgilerine göre; bugün birçok ilde sıcak hava hakim.

Sıcak seven vatandaşlar için hava durumu haberleri sevindirici olsa da, karsız kışın önümüzdeki günlerde kuraklık durumları oluşturma ihtimali bulunuyor. Son dakika tahminlerine göre bu hafta Ege ve Akdeniz kıyıları adeta yazı yaşayacak. Antalya’da sıcaklıkla hafta boyunca 20 derece civarında seyredecek. İzmir’de de sıcaklıklar ortalamaların üzerinde ve 17 derece civarında. İstanbul’da 11 derece olan sıcaklıklar gece saatlerinde 4 dereceye kadar düşecek.

HAVA DURUMU RAPORU

Bugün 20 dereceyi görecek Antalya’da önceki yıllarda 31 Ocak tarihinde ölçülmüş en yüksek sıcaklık yaşanacak. Meteoroloji tarafından yayınlanan veriler mevsim anormalliklerini ortaya koydu. Geçmiş verilerin ortalaması olarak en yüksek sıcaklığın 15 derece olarak hesaplandığı Antalya’da 31 Ocak tarihinde şimdiye kadar ölçülen en yüksek uç sıcaklık 18,6. Meteoroloji verilerine göre bugün ise 20 derece bekleniyor.

HAFTA SONU YAĞIŞ VAR AMA...

Yurtta 5 günlük hava durumuna göre hafta sonu yurdu etkilemeye başlayacak yağışlı hava dalgasına rağmen sıcaklıklar çok fazla düşmeyecek.

Yurdun en yağışlı bölgelerinden olan Karadeniz Bölgesi’nin doğusunda bugün kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışlar nedeniyle oluşabilecek aksaklıklara karşı Meteoroloji bir uyarı yayınladı.

Rize:

Bu gece yarısından sonra Doğu Karadeniz'de yeniden başlayacak olan yağışların, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Rize'nin doğu ilçelerinde (Çayeli, Pazar, Hemşin, Ardeşen, Fındıklı ve Çamlıhemşin) kuvvetli (50-85 kg/metrekare) yağmur, 500 metre üzeri rakımlı kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta Doğu Karadeniz'i iç kesimlere bağlayan kara yollarında yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, heyelan, buzlanma ve don olayı, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Artvin:

Bu gece yarısından sonra Doğu Karadeniz'de yeniden başlayacak olan yağışların, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Artvin'in kuzey ilçelerinde (Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa ve Murgul) kuvvetli (50-85 kg/metrekare) yağmur, 500 metre üzeri rakımlı kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta Doğu Karadeniz'i iç kesimlere bağlayan kara yollarında yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, heyelan, buzlanma ve don olayı, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 11

İzmir: Az bulutlu ve açık 17

Adana: Az bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 10

Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 10

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Yağışsız kış iyi değil. Tarım ve şebeke suları için yağışa ihtiyaç var. Tatlı su kaynaklarını doğru kullanalım. Araç yıkayıp israf etmeyin. Suyumuz biterse paranızla da alamazsınız!!
KAR YOK YAGIS YOK...ILERIKI YILLAR DA CIDDI PROBLEMLER CIKACAK... HASTALIKLAR ARTAR
SUBAT AYI GELDI AYAGIMIZI DAHA KAR-A BASMADIK BUYUK SIKINTI VAR DURUM VAHIM
Allah sonumuzu hayr eylesin bu gidişat iyi değil
Güneşin yaydığı ısı ve enerji sonsuz değil içindeki tepkimeler enerji bitikçe daha da hızlanacak uzaya ve dünyaya daha fazla ısı yansıyacak bu da güneş ömrünü yavaş yavaş tüketiyor anlamına geliyor rahat olun daha 1-2milyon yıllık ömrü var
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