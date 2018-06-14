Sakarya Üniversitesi Camisi'nde çocuklar, Nasrettin Hoca kostümlü animatör eşliğinde hem ramazanın son teravih namazını kıldı hem de oyun oynayıp eğlendi.

Sakarya'da camilere akın eden vatandaşlar, ramazanın son teravih namazında saf tuttu. Camileri dolduran Müslümanlar, bu yılın son teravih namazını eda etmenin huzurunu yaşadı.

Sakarya Üniversitesi Camisi'ne aileleriyle gelen çocuklar, Nasrettin Hoca kostümlü animatörle namaz kılmanın yanı sıra gönüllerince eğlendi.

Caminin imam hatibi Erol Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın yediden yetmişe herkesin bereketlendiği bir ay olduğunu söyledi.

Camide kadınlara, çocuklara, gençlere ve yaşlılara hitap etme anlamında farklı etkinlikler yaptıklarını ifade eden Demir, "Ramazan ayı boyunca her akşam bin kardeşimize iftar programı yaptık ve maliyeti her akşam bir hayırseverimiz tarafından karşılandı. Ramazan boyunca Asya, Afrika gibi 115 ülkeden kardeşlerimizle aynı sofrayı paylaştık." dedi.

Camiye gelen ailelerin çocuklarını evde bırakmak zorunda kalmaması için etkinlikler yaptıklarını anlatan Demir, bu sayede de çocukları camiye ve namaza alıştırmayı amaçladıklarını aktardı.