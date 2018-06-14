Sakarya Üniversitesi Camisi'nde çocuklar, Nasrettin Hoca kostümlü animatör eşliğinde hem ramazanın son teravih namazını kıldı hem de oyun oynayıp eğlendi.
Sakarya'da camilere akın eden vatandaşlar, ramazanın son teravih namazında saf tuttu. Camileri dolduran Müslümanlar, bu yılın son teravih namazını eda etmenin huzurunu yaşadı.
Sakarya Üniversitesi Camisi'ne aileleriyle gelen çocuklar, Nasrettin Hoca kostümlü animatörle namaz kılmanın yanı sıra gönüllerince eğlendi.
Caminin imam hatibi Erol Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın yediden yetmişe herkesin bereketlendiği bir ay olduğunu söyledi.
Camide kadınlara, çocuklara, gençlere ve yaşlılara hitap etme anlamında farklı etkinlikler yaptıklarını ifade eden Demir, "Ramazan ayı boyunca her akşam bin kardeşimize iftar programı yaptık ve maliyeti her akşam bir hayırseverimiz tarafından karşılandı. Ramazan boyunca Asya, Afrika gibi 115 ülkeden kardeşlerimizle aynı sofrayı paylaştık." dedi.
Camiye gelen ailelerin çocuklarını evde bırakmak zorunda kalmaması için etkinlikler yaptıklarını anlatan Demir, bu sayede de çocukları camiye ve namaza alıştırmayı amaçladıklarını aktardı.
Demir, Nasrettin Hoca kostümlü animatörün namazdan 15-20 dakika önce çocukları camiye topladığını belirterek, şunları kaydetti:
"Çocuklara hem namazı sevdiriyoruz hem de dini meselelerle alakalı onlara bilgiler veriyoruz. Namaz sonuna kadar çocuklarımız hem eğleniyor hem camiyi seviyor hem de aileler namazdayken tedirgin olmuyor. Camide 20-25 kişiyle itikafa girdik ama şu anda 70'e kadar çıktı. Her akşam farklı ülkelerden kardeşlerimiz teravih namazı kıldırdı, farklı hocalarımızın sohbetini dinledik."
Çocukları eğlendiren Yavuz Usta da yaklaşık 25 yıldır palyaço, Nasrettin Hoca, Hacivat-Karagöz'ü canlandırıp çocuklara sevdirmeye çalıştığını söyledi.
Teravih namazlarında çocukları eğlendirmek için bir etkinlik teklifini severek kabul ettiğini belirten Usta, "Çocuklar benimle birlikte namaz kılıyor. 2 rekat namaz kılıyoruz, sonra oyun oynuyoruz. Çocuklar eğleniyor. Bu arada namazı sevdirme açısından bir şeyler verebilmişizdir diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.
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