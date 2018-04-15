"Son terörist yok edilene kadar operasyonlar sürdürülmeli"

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Murat Aslan, "Sınır ötesi harekatların yanında olduğumuzu, Afrin ve Zeytin Dalı harekatından sonra Mumbiç, Kamışlı, Sincar ve en nihayetinde Kandil'e kadar uzanması ve son terörist yok edilene kadar operasyonların aralıksız sürdürülmesi gerektiğini bir kere de Trabzon'dan ifade etmek istiyorum." dedi.

Aslan, Trabzon Alperen Ocakları İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve diğer şehitlerin, 9 yıldır kanının ve canının hesabını sormak için hukuki mücadelelerinin sürdüğünü söyledi.

Murat Aslan, 25 Mart 2009'da düşen helikopterde şehit olanlara rahmet dileyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepinizin bildiği gibi 2014 yılında ana dosyaya takipsizlik kararı verilmişti. Gaziantep'e bölgeye yaptığımız itirazımız neticesinde takipsizlik kaldırılmıştı. 20 Haziran 2016 tarihinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığında sürdürülmekte olan ana soruşturma dosyasına, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla birlikte ikinci kez takipsizlik kararı verildi. Muhsin başkanın yolunun takipçileri bu kararı üzüntü ve kızgınlık ile karşılamıştı. Bizler de ailelerle partimiz ve ocaklarımızla 12 Temmuz 2016, yani 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden 3 gün öncesinde buna haklı olarak itirazımız yaptık. En nihayetinde Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği bu itirazı 10 Nisan itibarı ile karara bağladı ve 132 şüphelinden 20'si hakkında yaptığımız itirazı haklı bularak bunlarla ilgili takipsizlik kararını kaldırdı."