Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Son yüzyılın lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Rabbim ona sağlık, afiyet, güç, kuvvet versin, bize lazım olduğu gibi dünyanın birçok yerinde görüyorum ki Cumhurbaşkanımız onlara da lazım. O yüzden güçlü şekilde ona destek olmaya devam edeceğiz. 24 Haziran'da inşallah güçlü şekilde Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, buna hiç ama hiç şüphemiz yok." dedi.

Bakan Arslan, Kars'ın Arpaçay ilçesindeki partisinin seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, ülke olarak 24 Haziran'da önemli bir seçime gideceklerini belirterek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin şimdiden ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Arpaçay'ın rekor oy verdiği geçen sene Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yolunu açtık." diyen Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanını seçtiğimizde o cumhurbaşkanı hükümeti kuracak ve inşallah 5 yıl boyunca kesintisiz hizmet edecek, böyle bir sistemin yolunu açtık. İşte geçen sene Arpaçay'ın da rekor destek vererek açtığı bu yolda ilk defa direk hükümet kuracak olan bir cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. İnşallah tecrübesiyle, duruşuyla sadece bizim değil, dünyanın da takdir ettiği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlerin, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın adayı. O yüzden bizim adayımız şöyle güçlüdür, böyle güçlüdür demeye gerek yok, her şey ortada."