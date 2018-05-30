Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Son yüzyılın lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Rabbim ona sağlık, afiyet, güç, kuvvet versin, bize lazım olduğu gibi dünyanın birçok yerinde görüyorum ki Cumhurbaşkanımız onlara da lazım. O yüzden güçlü şekilde ona destek olmaya devam edeceğiz. 24 Haziran'da inşallah güçlü şekilde Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, buna hiç ama hiç şüphemiz yok." dedi.
Bakan Arslan, Kars'ın Arpaçay ilçesindeki partisinin seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, ülke olarak 24 Haziran'da önemli bir seçime gideceklerini belirterek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin şimdiden ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.
"Arpaçay'ın rekor oy verdiği geçen sene Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yolunu açtık." diyen Arslan, sözlerine şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanını seçtiğimizde o cumhurbaşkanı hükümeti kuracak ve inşallah 5 yıl boyunca kesintisiz hizmet edecek, böyle bir sistemin yolunu açtık. İşte geçen sene Arpaçay'ın da rekor destek vererek açtığı bu yolda ilk defa direk hükümet kuracak olan bir cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. İnşallah tecrübesiyle, duruşuyla sadece bizim değil, dünyanın da takdir ettiği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlerin, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın adayı. O yüzden bizim adayımız şöyle güçlüdür, böyle güçlüdür demeye gerek yok, her şey ortada."
Arslan, yıllardır ülkenin dertleriyle dertlenen ve bugüne kadar taş üstüne taş koyarak millete hizmetkar olduğunu ispatlayan bir adaylarının bulunduğunu belirterek, dünyadaki mazlumlar ve mağdurların Cumhurbaşkanı Erdoğan konusunda şanslı olduğunu bildirdi.
Bakan Arslan, "Son yüzyılın lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Rabbim ona sağlık, afiyet, güç, kuvvet versin, bize lazım olduğu gibi dünyanın birçok yerinde görüyorum ki Cumhurbaşkanımız onlara da lazım. O yüzden güçlü şekilde ona destek olmaya devam edeceğiz. 24 Haziran'da inşallah güçlü şekilde cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, buna hiç ama hiç şüphemiz yok." diye konuştu.
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- Akyaka ilçesinde partililerle buluştu
Daha sonra beraberindeki AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, AK Parti Kars milletvekili adayları Yunus Kılıç, Abdulfettah Çetinkaya ile Akyaka ilçesine geçen Arslan, buradaki AK Parti Akyaka Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi.
Akyaka ilçesine geldiğinde bu kadar yoğun ilgi beklemediğini anlatan Arslan, şunları söyledi:
"Bizim Akyaka'ya, Akyakalı'ya sevdamız var, Cumhurbaşkanımızdan aldığımız dersle milletimizin derdiyle dertlenmek gibi derdimiz var. Biz sizin dertlerinizi çözdükçe emin olun ki o kadar mutlu oluyoruz ki. Milletvekilliğinin tadı milletine hizmet edersin, biri gelir der ki ceddine rahmet. İşte o zaman eziyet unutulur, o zaman yorgunluk unutulur, bundan daha güzel bir şey olmaz dersin. Onun için Akyakalılar size söz verdik, sözümüzü yerine getiriyoruz."
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- "15 Temmuz, 'reisim uğruna canım feda' sözünün ispatıdır"
Bazı vatandaşların cumhurbaşkanına "Reis, senin uğruna canım feda" diye seslendiğine değinen Arslan, "Millet zannediyor ki vatandaş bunu laf olsun diye söylüyor. 15 Temmuz'da dünya gördü ki vatandaş gerçek anlamda 'reisim uğruna canım feda' diyor. Vatandaş ülkesinin istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda canımız feda diyor, bunu demekle kalmıyor meydana iniyor. 251 şehit, 2 bin 193 gazi bunun ispatıdır, meydanlara inen milyonlar bunun ispatıdır. Niye, çünkü biliyor ki bu milletin derdiyle dertlenen bu milletin geleceğini düşünen, dünyadaki mazlumların ve mağdurların geleceğini düşünüp kendi canını feda etmeye hazır olan bir reisin, bir liderin arkasından gidiyor, Allah o liderin eksikliğini vermesin." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Arslan konuşmasının ardından kurdele keserek, seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.
Arslan daha sonra ilçe esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.
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