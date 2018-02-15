Son zamanların en büyük operasyonu! 623 kişi gözaltına alındı

Bahis ve spor karşılaşmaları yüzyıllardır kol kola yürüyor. Ancak bu ikili arasındaki ilişki, yasa dışı bahis şebekeleriyle kötü bir hal aldı. Dünya ve Türkiye’de yasa dışı bahis endüstrisi oluştu. Türkiye’de 5 milyon kişi yasa dışı bahis oynuyor ve bahiste dönen para 50 milyar lira olarak tahmin ediliyor. Durum böyle olunca yasa dışı bahisle etkili mücadele için ilk adım Haziran 2017’de Ankara’da atıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla toplantı yapıldı. Toplantıda, “Yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinde para yatırılan banka hesapları tespit edilerek bu hesaplardaki paralara MASAK tarafından el konularak savcılığa iletilmesi” kararı alındı.
418 İŞ YERİ KAPATILDI
Alınan kararlar çerçevesinde operasyonlar gerçekleştirildi. Habertürk'te yer alan habere göre, Asayiş Daire Başkanlığı, operasyonlar öncesi uzman ekip de yetiştirdi. Çeşitli illerde görevli kumar masası polisi 64 kişi eğitimden geçti. İlk start 30 Eylül 2017’de “İlk Gol” operasyonu ile başladı. 81 ilde eş-zamanlı operasyon düzenlendi. Ardından Aralık 2017’de “Yasa dışı bahis-2” ve 11 Şubat 2018’de “Yasa dışı bahis-3” operasyonları geldi. 3 ayrı operasyonda yasa dışı bahisle ilintili 418 işyeri tespit edildi ve kapatıldı. Yasa dışı bahis oynatan 623 kişi gözaltına alınırken, bahis oynayan 554 kişiye de idari işlem yapıldı.
DİYARBAKIR VE İSTANBUL LİDER
Son olarak düzenlenen operasyonla birlikte Türkiye’nin “yasa dışı bahis haritası” da ortaya çıkarıldı. 3 ayrı operasyonda ortaya çıkan rakamlara göre en çok kaçak bahis sırasıyla Diyarbakır ve İstanbul’da oynatılıyor. Diyarbakır’da kaçak bahis oynatılan 89 işyeri tespit edilirken, bu ili 83 işyeri ile İstanbul takip etti. Hatay’da 48, Şanlıurfa’da 32, Mersin’de 29, Gaziantep’te 27, Kocaeli’nde 23, Van’da 14, Batman’da 13, Şırnak’ta 9, İzmir’de 8, Kırklareli’nde 7, Manisa’da 7, Tekirdağ’da 6 ve Antalya’da 6 işyeri belirlendi ve tamamı kapatıldı. Şanlıurfa’da 6, Ankara ve Diyarbakır’da birer olmak üzere toplam 8 resmi iddia bayiliği bulunan işyerlerinin aynı zamanda yasa dışı bahis oynattığı da tespit edildi.
YASA DIŞI BAHİS NASIL OYNANIYOR?
Polisin tespitlerine göre yasa dışı bahis sitelerinde oynatılan oyunda herhangi bir vergi kesintisi olmuyor. Buna göre yasa dışı bahisçiler, ‘server’ları yurtdışında bulunan bahis siteleri ile irtibata geçiyor. Karşılıklı anlaşmanın ardından bahis sitesi, sözde Türkiye’deki temsilcisine şifre veriyor. Şifreyi alan yasa dışı bahisçi, kaçak bayi açıyor. Bir işyerine bilgisayar ve internet sistemi kuruyor. Ardından bilgisayara bağlanan bir sistemle, maç oynayan bahisçilere, iddia benzeri kupon veriyor. Yetkililer, yasa dışı bahis sitelerinde maç ya da farklı bahis oyunlarını oynayan birçok bahisçinin yüklü miktarda para kazansa da paralarını bedelini alamadığını tespit ettiklerini bildirdi. Birçok kentte bu yönde ihbarların geldiği öğrenildi. Edinilen ilgilere göre Türkiye’de 5 milyon kişi yasa dışı bahis oynuyor ve bahiste dönen para ise 50 milyar lira olarak tahmin ediliyor.
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