Son zamanların en büyük operasyonu! 623 kişi gözaltına alındı

Bahis ve spor karşılaşmaları yüzyıllardır kol kola yürüyor. Ancak bu ikili arasındaki ilişki, yasa dışı bahis şebekeleriyle kötü bir hal aldı. Dünya ve Türkiye’de yasa dışı bahis endüstrisi oluştu. Türkiye’de 5 milyon kişi yasa dışı bahis oynuyor ve bahiste dönen para 50 milyar lira olarak tahmin ediliyor. Durum böyle olunca yasa dışı bahisle etkili mücadele için ilk adım Haziran 2017’de Ankara’da atıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla toplantı yapıldı. Toplantıda, “Yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinde para yatırılan banka hesapları tespit edilerek bu hesaplardaki paralara MASAK tarafından el konularak savcılığa iletilmesi” kararı alındı.

418 İŞ YERİ KAPATILDI



Alınan kararlar çerçevesinde operasyonlar gerçekleştirildi. Habertürk'te yer alan habere göre, Asayiş Daire Başkanlığı, operasyonlar öncesi uzman ekip de yetiştirdi. Çeşitli illerde görevli kumar masası polisi 64 kişi eğitimden geçti. İlk start 30 Eylül 2017’de “İlk Gol” operasyonu ile başladı. 81 ilde eş-zamanlı operasyon düzenlendi. Ardından Aralık 2017’de “Yasa dışı bahis-2” ve 11 Şubat 2018’de “Yasa dışı bahis-3” operasyonları geldi. 3 ayrı operasyonda yasa dışı bahisle ilintili 418 işyeri tespit edildi ve kapatıldı. Yasa dışı bahis oynatan 623 kişi gözaltına alınırken, bahis oynayan 554 kişiye de idari işlem yapıldı.