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SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 08:08 | Son Güncelleme

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, 2019 yerel seçimlerinde "ittifak" yapacağı açıklanan AK Parti ve MHP'nin Ankara'yı kazanma şansı konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı.

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

Yaptığı seçim anketleriyle tanınan kamuoyu araştırmacısı, SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, 2019 yerel seçimlerinde "ittifak" yapacağı açıklanan AK Parti ve MHP'nin Ankara'yı kazanma şansı konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Habertürk'te "Enine Boyuna" programında 2019 yerel seçimlerini değerlendiren Bayrakçı, Melih Gökçek'in AK Parti'nin göstereceği adayın elini kaldırarak desteğini açıklamasının sonuçları etkileyeceğini belirtti.

"HER İKİ SEÇİMDE DE ANKARALI MHP'LİLER..."

"Bazı yer vardır. O partinin adayı ters teper. Her iki seçimde de Ankaralı MHP'liler, genel başkanlarının gösterdiği yönde oy kullanmadılar" diyen Bayrakçı, CHP'nin Mansur Yavaş'ı yeniden aday göstermesi ya da Ankara'da güçlü bir aday çıkarması halinde AK Parti-MHP ittifakının tek adayla seçime girse dahi Ankara'yı kazanamayacağını ileri sürdü.

Ankara'da yüzde 16-17'yi bulan MHP seçmeninin büyük bir bölümünün AK Parti adayına oy vermeyeceğini ifade eden Bayrakçı, MHP'nin aday çıkarıp AK Parti'nin aday çıkarmadan MHP adayını desteklemesi durumunda ise bu iki partinin şansının daha yüksek olacağını iddia etti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
tabii özledi vatandaş üstün chp hizmetlerini haftada bir gün çöp toplanması 10 günde bir saat su mis gibi çöp kokuları siz kalın ben gidiyorum
sonar anket şirketi daha tek seçim sonucunu doğru bilmiş bir şirket değildir. her söylediği sonucun tersi çıkan bir anket şirketidir.
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