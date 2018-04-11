Isparta’nın Eğirdir ilçesi’nde düzenlenen Sonbahar-Kış Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

Bizim Eğirdir Platformu ile Isparta Sanat ve Fotoğraf Derneği tarafından düzenlenen “Eğirdir ve Kovada’da Sonbahar- Kış Fotoğraf Yarışması” sonuçlandı. Eğirdir ve Kovada Gölü’nün tanıtımına katkı sağlamak için 11 Kasım 2017- 30 Mart 2018 arasında düzenlenen yarışmanın ödül töreni 18 Nisan Çarşamba günü saat 16.30 da Eğirdir Nis Otel Eskiciler Konağı’nda gerçekleştirilecek. 167 katılımcının 703 eserle katıldığı yarışmada, seçilen eserler Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi fotoğraf arşivine kazandırıldı.