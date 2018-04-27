"Sonbaharda AB-İİT arasında bir forum teklifinde bulunduk"

BRÜKSEL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) arasında Filistin ve Kudüs sorununun ele alınmasına ilişkin, "Sonbaharda belki Birleşmiş Milletler'den (genel kurul toplantısından) sonra İstanbul'da bir forum düzenlenmesi teklifinde bulunduk. Prensip olarak AB buna sıcak bakıyor." dedi.

Çavuşoğlu, Brüksel’deki AB Dış İlişkiler Servisi'nde İİT Zirve Dönem Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı sıfatıyla, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymi ve Filistin Dışişleri Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki’yle toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Toplantının son derece verimli geçtiğini ve zamanlı bir toplantı olduğunu belirten Çavuşoğlu, "AB ve İİT olarak bugün karşı karşıya kaldığımız konuları ve sorunları değerlendirdik. Bunlardan bir tanesi Filistin ve Kudüs'ün statüsü ve ABD'nin aldığı karara karşı neler yapılabileceği. Ayrıca, Filistin'e insani yardımların artırılması ve ABD'nin kestiği yardımların telafisi için neler yapabiliriz bunları değerlendirdik.'' diye konuştu.

Çavuşoğlu, AB ve Türkiye'nin iki devletli çözümden yana olduğunu teyit ettiğini kaydederek, "AB ve İİT arasında bir forum düzenlenmesini teklif ettik. Bunun hangi düzeyde olacağı, hangi konuları içereceği ve zamanını arkadaşlarımız görüşecek. Sonbaharda belki BM'den sonra İstanbul'da bir forum düzenlenmesi teklifinde bulunduk. Prensip olarak AB buna sıcak bakıyor." ifadelerini kullandı.

