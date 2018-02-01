HABER

Soner Arıca Fatsa'da

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 19:18 | Son Güncelleme

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ÜNLÜ şarkıcı Soner Arıca, özel işleri için geldiği memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesine gelen Soner Arıca, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil firmasını gezdi. Firma müdürü Hamide Çeçen ile görüşerek ürünlerle ilgili bilgi alan Arıca, Fatsa'da dikilip tüm dünyaya ihraç edildiğini ve atölyede yaklaşık 400 kişinin istihdam edildiğini öğrendiğini ifade ederek, "İlçemiz işsizlik sorununu çözmüş. Hatta çevre ilçelerden de işçiler geldiğini, kaliteli üretilen ürünlerin de tüm dünyaya ihraç edilmesi Fatsa için övünç kaynağıdır" dedi.

Tekstil atölyesini gezerken karşılarında Soner Arıca'yı gören çalışanlar, ünlü sanatçı ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'da

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Onu gören sıraya girdi

Onu gören sıraya girdi

Ve Erdoğan harekete geçti

Ve Erdoğan harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PYD/PKK'dan roketli saldırı

PYD/PKK'dan roketli saldırı

Kentte büyük panik! Kilis'e roket atıldı

Kentte büyük panik! Kilis'e roket atıldı

Doktordan öğretmene ahlak dersi!

Doktordan öğretmene ahlak dersi!

Son dakika! Meclis'te 7 OHAL KHK'sı kabul edildi

Son dakika! Meclis'te 7 OHAL KHK'sı kabul edildi

Hakkari'den acı haber: 2 şehit

Hakkari'den acı haber: 2 şehit

Erdoğan'dan çok konuşulacak öneri: Kafe değil kıraathane diyelim

Erdoğan'dan çok konuşulacak öneri: Kafe değil kıraathane diyelim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.