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Sonko’dan 23 Nisan kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 14:09 | Son Güncelleme

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof.

Sonko’dan 23 Nisan kutlaması

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, kutlama mesajında bir ulus için egemenlikten daha büyük armağan olamayacağını kaydetti.
Prof. Dr. Güner Dağlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladığı mesajda, 23 Nisan 1920 tarihinin bir milletinin kaderinin yeniden yazılması adına çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Bu tarih, bitti denen yerde kendi kaderini belirleyen sadece Türk Milleti için değil, bağımsızlık mücadelesi veren tüm ülkeler için de önemlidir” ifadelerini kullandı. Güner ulusal egemenliğin değerinin Atatürk’ün “Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur. Ulusların tutsaklığı üzerine kurulmuş olan kurumlar her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar” sözleriyle ifade edildiğine dikkat çektiği mesajında, "Bir ulus için egemenlikten daha büyük bir armağan olamaz” dedi. Bu önemli tarihin, Büyük Atatürk tarafından yarının geleceği, milletin ve ülkenin sahibi olacak çocuklara armağan edilerek, onlara olan güven ve inancının da bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, mesajını şöyle tamamladı: “TBMM’nin açılışının98’inci yılında, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı büyük bir gurur ve mutlulukla kutlarken, canlarını bağımsızlık uğruna vermekten çekinmeyen Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" denildi.

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