Sönmezateş de ankesörlü telefon kullanıcısı çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davası ile Genelkurmay "çatı davası"nın sanıkları arasında yer alan eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in, örgüt mensuplarıyla, kontörlü ve ankesörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan örgütün "mahrem imamları" ile kontörlü ve ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları belirlenenler hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında, haklarında daha önce idari ve adli işlem yapılan eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 1 tuğgeneral, 2 binbaşı, 31 yüzbaşı, 30'u pilot 65 üsteğmen olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 20 ilde devam ettiği belirtildi. Şu ana kadar 25 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanına suikast girişimi için Marmaris'e giden darbeci askerleri yöneten eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in de örgüt mensuplarıyla, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü ve ankesörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği tespit edildi.

