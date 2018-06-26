"Sonuç Türk-Amerikan ilişkileri açısından iyi bir haber"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefon arayarak tebrik ettiğini hatırlatan Parker, görüşmede liderlerin ikili ilişkilerde ve güvenlik alanında iş birliği yapma konusunda mutabık kalmalarının da bu bağlamda iyimserliğini teyit ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde aldığı sonucun Türk-Amerikan ilişkilerine etkisini değerlendiren Parker, "Bu sonucun, Türk-Amerikan ilişkileri açısından iyi bir haber olduğunu düşünüyorum. Bu konuda oldukça iyimserim." dedi.

WASHINGTON (AA) - ABD merkezli Doğu-Batı Enstitüsü Direktörü William Parker III, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği başarının Türk-Amerikan ilişkileri açısından olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın seçim zaferinin Suriye'deki Türk-Amerikan birlikteliğine etkisine de değinen Parker, "Suriye özelinde ise, askeri olarak Türkiye ile ABD arasında görmediğimiz ölçüde güçlü bir ilişki kurulacağını düşünüyorum." diye konuştu.

- "Kongre'nin Türkiye'ye F-35 uçaklarının verilmesini engelleyebileceğini düşünmüyorum"

Panelde söz alan Heritage Vakfı Uzmanı Luke Coffey de seçim sonuçlarının Türk-Amerikan ilişkilerinde "yeni bir başlangıca aracı olmasını" beklediğini kaydetti.

Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin uzun bir geçmişe dayandığına işaret eden Coffey, iki tarafın da yeni bir başlangıç için daha fazla çaba göstermesi gerekeceğine vurgu yaptı.

ABD Kongresinin Türkiye'ye F-35 savaş uçağının verilmesini engellemeye yönelik girişimleri üzerine de değerlendirme yapan Coffey, "Kongrenin Türkiye'ye F-35 uçaklarının verilmesini engelleyebileceğini düşünmüyorum. Bu konu çok daha karmaşık. Kongre'deki irade, istek ve görüş mevcut jeopolitik ve yasal durumlardan oldukça farklı." ifadelerini kullandı.