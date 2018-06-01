Eren Bülbül'ü şehit eden terörist öldürüldü

TSK açıklamasında, "31 Mayıs 2018 tarihinde Giresun/Güce kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede yer alan Soreş kod adlı Barış Coşkun olduğu tespit edilmiştir." denildi.
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