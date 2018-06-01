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Eren Bülbül'ü şehit eden terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 10:19 | Son Güncelleme

Giresun'da Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin kimliği belli oldu. Öldürülen gri listedeki teröristin Soreş kod adlı Barış Coşkun olduğu tespit edildi

Eren Bülbül'ü şehit eden terörist öldürüldü

TSK açıklamasında, "31 Mayıs 2018 tarihinde Giresun/Güce kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede yer alan Soreş kod adlı Barış Coşkun olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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PKK soreş Barış Çoşkun gri listedeki terörist giresun Güce TSK

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
kanımız yerde kalmadı
zaten her an öldürülücekti aranıyordu.ateşi bol olsun
ellerinize sağlık
mekanı cehennem olsun
giresunda değil trabzonda
Gebermiş pislik sonsuz cehennem mekanı olsun
yaşasın kafirler için cehennem
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