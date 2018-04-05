Sorgun Belediyespor’da Ümit Terzi dönemi

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörlüğüne Ümit Terzi getirildi.

Sorgun Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Hikmet Vural, Sorgun Belediyespor Kulübü Asbaşkanı Nihat Künbetli ve Antrenör Ümit Terzi katıldı. Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, bu yıl birinci lige çıkan voleybol takımının büyük bir başarıya imza attığını, ancak bundan böyle takımın geleceğiyle ilgili çalışmalar yapmaları gerektiğini söyledi.

Şimdiden geleceğe yönelik planlar hazırladıklarının altını çizen Şimşek, bu planlar çerçevesinde geçen yıl Gümüşhane Torul Gençlik’i çalıştıran Ümit Terzi ile 2+1 yıllık anlaşma sağladıklarını belirtti. Şimşek,"Bu yıl hedefimiz bir yandan her yaş grubundan bir alt yapı kurmak, diğer yandan da ligde orta sıralarda mücadele edecek bir kadro oluşturabilmek. Bu amaçlarımız çerçevesinde hazırlayacağımız projeleri hayata geçirebilmek için, Ümit Hoca anlaşma sağladık. Kendisi Efeler Ligi deneyimi olan, ligi çok iyi tanıyan birisi. Hocayla her konuda anlaştık. Transferleri de kendisine bıraktık. Kuracağımız alt yapı ile önümüzdeki yıllarda Efeler Ligi’ne çıkacak bir kadro oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Hikmet Vural da Ümit Hoca’nın Sorgun’da önemli işlere imza atacağını ve gelecek dönemlerde Sorgun Belediyespor Voleybol takımını Efeler Ligi’ne yükselteceğine inandıklarını söyledi. Antrenör Terzi ise Sorgun Belediyespor ile anlaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek"Sorgun Belediyespor kuruluşunun ilk yılında bir üst lige çıkma başarısı göstermiş bir takım. Bunun başlıca nedenleri arasında yöneticilerin voleybolu, futbolu, daha doğrusu sporu çok sevmeleri ve destek vermeleridir. Ben Gümüşhane Torul’dan hedefleri olan bir takıma gelmek için ayrıldım. Burada yaptığımız görüşmelerde gördüm ki, burada bir potansiyel var ve geleceğe yönelik çalışmalar yapılmak isteniyor. Onun için Sorgun Belediyespor’u tercih ettim. Zaten görüşmeler de uzun sürmedi. Bir saat gibi kısa sürede anlaşma sağlandı. 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. Bundan sonraki hedefimiz önümüzdeki yıllarda Efeler Ligi’ni yükselmektir” diye konuştu.