Sorgun Geleneksel 10. Gurbetçiler Şöleni başladı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, belediye tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Gurbetçiler Şöleni, yağlı güreş müsabakalarıyla başladı.

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, müsabakalar öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, genellikle ağustos aylarında düzenledikleri şenlikleri bu yıl erkene aldıklarını ifade etti.

Yozgat'ın çok göç veren bir kent olduğuna işaret eden Gürbüz, "Yozgat'ın nüfusu 460 bin ama Türkiye genelinde yaşayan 2 milyon Yozgatlı var. Yozgat'ın 4 katı kadar nüfus da dışarıda yaşıyor. Yurt dışında yaşayan da çok sayıda gurbetçi var. Bu nedenle şenliğimizin adı 'Gurbetçiler Şenliği' oldu. Bugün yapılan yağlı güreşlerle de ata sporumuzu yaşatmaya çalışıyoruz. Kırkpınar'ın en ünlü güreşçileri burada. Birliğimizin, beraberliğimizin daha güçlenmesi için bu tür etkinliklerde birlikte olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Murat Gürbüz, yağlı güreş müsabakalarına İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Fatih Atlı gibi Kırkpınar başpehlivanlarının yanı sıra 150'den fazla güreşçinin katıldığını kaydetti.

İki gün sürecek şölen, Uğur Işılak ve Gülay Korkmaz'ın vereceği konserle sona erecek.

