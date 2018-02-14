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Sorgun’da iki farklı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 09:11 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen iki farklı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.Edinilen bilgiye göre kazada; Saraykent ilçesi istikametinden Sorgun istikametine gitmekte olan 54 yaşındaki M.

Sorgun’da iki farklı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen iki farklı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kazada; Saraykent ilçesi istikametinden Sorgun istikametine gitmekte olan 54 yaşındaki M. E. yönetimindeki 66 HD 7483 plakalı otomobil Sorgun Mükremin mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü M. E.(54) ve aynı araçta bulunan S.E (55) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Bir diğer kazada ise Sorgun’a bağlı Aşağıcumafakılı Köyünde meydana geldi. Eymir Beldesi istikametinde ilçe merkezine gelmekte olan 25 yaşındaki S. S.(25) yönetimindeki 55 FK 133 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmekte olan 83 yaşındaki N. Y.’e çarptı. Kazada ağır yaralanan N. Y.z, kaldırıldığı Sorgun Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Her iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sorgun’da iki farklı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sorgun’da iki farklı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sorgun’da iki farklı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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