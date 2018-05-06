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Sorgun'da yağmur ve dolu sebze bahçelerini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 19:35 | Son Güncelleme

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde yağmurun ardından etkili olan dolu, ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Sorgun'da yağmur ve dolu sebze bahçelerini vurdu

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde yağmurun ardından etkili olan dolu, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Sebze bahçeleri ise yağmur nedeniyle sular altında kaldı.
Sorgun'da, akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası yaklaşık 15 dakika dolu yağdı. Fındık büyüklüğünde, aralıksız yağan dolu nedeniyle meyve ağaçları ve sebze bahçeleri zarar gördü. Çatı olukları doludan tıkanırken, sular altında kalan sebze bahçelerinde su birikintileri oluştu. Çocuklar, yol kenarında biriken dolu taneleriyle oynadı. Bazı çocuklar ise topladıkları fındık büyüklüğündeki dolularla kartopu yapmaya çalıştı.

FOTOĞRAFLI

Sorgun'da yağmur ve dolu sebze bahçelerini vurduSorgun'da yağmur ve dolu sebze bahçelerini vurduSorgun'da yağmur ve dolu sebze bahçelerini vurduSorgun'da yağmur ve dolu sebze bahçelerini vurdu

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