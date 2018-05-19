Şort giyen hemşireye tekme atan Abdullah Çakıroğlu'na rapor verildi!

İstanbul Çekmeköy’de, belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi’ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu, “kasten yaralama”, “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” ve “hakaret” suçlarından 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çakıroğlu’nun avukatı Şemsi Dak, karara itiraz etti.

Habertürk'ün haberine göre, dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi. “Tekme” davasındaki yargılama aşamasında müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını, olaydan önce de psikolojik tedavi gördüğünü belirten Dak, vesayet altına alınması gerektiğini ifade ederek dava açtı.

"BİPOLAR AFFEKTİF BOZUKLUĞU"



İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen vesayet davasında mahkeme, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden rapor istedi. Psikiyatrik muayenesi yapılarak 3 uzman tarafından hazırlanan raporda, Çakıroğlu’nun “bipolar affektif bozuklukluğu” hastalığı olduğu belirtildi. Çakıroğlu’nun hastalığının iyileşme döneminde bulunduğu, ayırt etme gücünü etkilemediği kaydedildi.