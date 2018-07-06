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Sosise benzer cüce galaksi, uzun zaman önce Samanyolu'na çarpmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 23:45 | Son Güncelleme

Sosise benzer cüce galaksi, uzun zaman önce Samanyolu'na çarpmış

Uzak geçmişte Samanyolu'na çarpan sosise benzer bir galaksinin, gök adanın şeklini değiştirmiş olabileceği bildirildi.

Space.com'un haberine göre, gök bilimcilerin Avrupa Uzay Ajansına ait Gaia uydusunun verilerini kullanarak yaptığı araştırmada, 8 ila 10 milyar yıl önce Samanyolu ile sosise benzer cüce bir galaksinin çarpıştığı keşfedildi.

"Gaia Sosisi" adı verilen cüce galaksinin Samanyolu ile masalsı çarpışmasının, Dünya'nın içinde bulunduğu gök adanın merkezindeki şişkinliğe ve dıştaki yıldız halesine şeklini verdiği düşünülüyor.

Araştırma ekibinde yer alan Cambridge Üniversitesinde görevli Vasily Belokurov, çarpışmanın, cüce galaksiyi paramparça ettiği değerlendirmesinde bulunurken, bilim adamlarının çarpışmanın sonuçlarını araştırmayı sürdürdüğü belirtildi.

Keşifle ilgili ayrıntılar, "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" ve "The Astrophysical Journal Letters" dergilerinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaia Galaksi Samanyolu

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