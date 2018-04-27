BALIKESİR (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük, öğretmenlerin ihmal edildiği bir eğitim sisteminde başarıyı yakalayabilmenin mümkün olmadığını belirtti.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Sosyal Bilimler Liseleri 10. Ulusal Öğrenci Sempozyumu", Balıkesir'de başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük, Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin her gün okula gidip geldiğini söyledi.
Büyük, Milli Eğitim Bakanlığının başarılı bir kurum olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:
"Dünyadaki küçük öğrenci grupları ve küçük ülkelerle Milli Eğitim Bakanlığının yapısını kıyas etmenin bir anlamı yok. Milli Eğitim Bakanlığının başarısız olduğu bir şehir efsanesi. Günde 1 milyon öğrenciyi taşıyoruz, öğle yemeğini veriyoruz, ücretsiz kitaplarımızı veriyoruz. Yani bütün bunları göz ardı edip küçük birtakım problemleri ki olmaması mümkün de değil, öne çıkararak Milli Eğitim Bakanlığını başarısız göstermenin bir anlamı yok."
Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin önünün açık olduğunu dile getiren Büyük, "Seçilmenin 18 yaşa indirilmiş olması, Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri için bir avantaj. Önünüz açık, yeni seçimde lütfen istifa edin, istifanız yoksa da aday olun. Gerçekten gidin orada bizi, Milli Eğitim Bakanlığını, öğrencileri temsil edin." ifadesini kullandı.
Büyük, başarının ancak öğretmenin huzurlu ve mutlu olduğu bir ortamda gelebileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Öğretmenlerin ihmal edildiği bir eğitim sisteminde başarıyı yakalayabilmemiz mümkün değil. Siz ne kadar fiziki ortamları iyileştirirseniz iyileştirin, derslik başına öğrenci sayısını ne kadar düşürürseniz düşürün, tahtalarınızı, sıralarınızı her şeyinizi değiştirirseniz değiştirin ama öğretmeni ihmal, göz ardı ettiğinizde başarıyı yakalayabilmeniz mümkün değil. Öğretmeni motive ettiğiniz sürece Türkiye'nin ilerlememesi mümkün değil. Biz, eğitimli nesiller yetiştiremezsek problem orada başlıyor. Maç sırasında, otobüs kuyruğunda kavga edildiğinde herkes, 'Seni yetiştiren' diye bize laf ediyor. Bu yüzden sorumluluğumuzun büyük olduğunun da bilinmesini istiyorum."
İki gün sürecek sempozyumda, öğrenciler 5 farklı salonda "Eğitim Yoluyla Toplumsal Değişimde Genç İradenin Rolü" temasıyla sunumlar gerçekleştirecek.
Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı
İstanbul Sultanahmet'te yangın otel yangını!
Tarihi karar: Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!
Times, Cumhuriyet davasını yorumladı: Ankara'da despot bir yönetim var
Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın
Hayvan otlatan iki çocuk sulama göletinde ölü bulundu
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Reuters: Doğu Ekspresi'yle romantizm yeniden rayına oturdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum