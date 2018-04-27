"Sosyal Bilimler Liseleri 10. Ulusal Öğrenci Sempozyumu"

"Dünyadaki küçük öğrenci grupları ve küçük ülkelerle Milli Eğitim Bakanlığının yapısını kıyas etmenin bir anlamı yok. Milli Eğitim Bakanlığının başarısız olduğu bir şehir efsanesi. Günde 1 milyon öğrenciyi taşıyoruz, öğle yemeğini veriyoruz, ücretsiz kitaplarımızı veriyoruz. Yani bütün bunları göz ardı edip küçük birtakım problemleri ki olmaması mümkün de değil, öne çıkararak Milli Eğitim Bakanlığını başarısız göstermenin bir anlamı yok."

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük, Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin her gün okula gidip geldiğini söyledi.

Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin önünün açık olduğunu dile getiren Büyük, "Seçilmenin 18 yaşa indirilmiş olması, Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri için bir avantaj. Önünüz açık, yeni seçimde lütfen istifa edin, istifanız yoksa da aday olun. Gerçekten gidin orada bizi, Milli Eğitim Bakanlığını, öğrencileri temsil edin." ifadesini kullandı.

Büyük, başarının ancak öğretmenin huzurlu ve mutlu olduğu bir ortamda gelebileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerin ihmal edildiği bir eğitim sisteminde başarıyı yakalayabilmemiz mümkün değil. Siz ne kadar fiziki ortamları iyileştirirseniz iyileştirin, derslik başına öğrenci sayısını ne kadar düşürürseniz düşürün, tahtalarınızı, sıralarınızı her şeyinizi değiştirirseniz değiştirin ama öğretmeni ihmal, göz ardı ettiğinizde başarıyı yakalayabilmeniz mümkün değil. Öğretmeni motive ettiğiniz sürece Türkiye'nin ilerlememesi mümkün değil. Biz, eğitimli nesiller yetiştiremezsek problem orada başlıyor. Maç sırasında, otobüs kuyruğunda kavga edildiğinde herkes, 'Seni yetiştiren' diye bize laf ediyor. Bu yüzden sorumluluğumuzun büyük olduğunun da bilinmesini istiyorum."

İki gün sürecek sempozyumda, öğrenciler 5 farklı salonda "Eğitim Yoluyla Toplumsal Değişimde Genç İradenin Rolü" temasıyla sunumlar gerçekleştirecek.

