HABER

"Sosyal Bilimler Liseleri 10. Ulusal Öğrenci Sempozyumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 15:08 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyük: "Öğretmenlerin ihmal edildiği bir eğitim sisteminde başarıyı yakalayabilmemiz mümkün değil"

BALIKESİR (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük, öğretmenlerin ihmal edildiği bir eğitim sisteminde başarıyı yakalayabilmenin mümkün olmadığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Sosyal Bilimler Liseleri 10. Ulusal Öğrenci Sempozyumu", Balıkesir'de başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük, Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin her gün okula gidip geldiğini söyledi.

Büyük, Milli Eğitim Bakanlığının başarılı bir kurum olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Dünyadaki küçük öğrenci grupları ve küçük ülkelerle Milli Eğitim Bakanlığının yapısını kıyas etmenin bir anlamı yok. Milli Eğitim Bakanlığının başarısız olduğu bir şehir efsanesi. Günde 1 milyon öğrenciyi taşıyoruz, öğle yemeğini veriyoruz, ücretsiz kitaplarımızı veriyoruz. Yani bütün bunları göz ardı edip küçük birtakım problemleri ki olmaması mümkün de değil, öne çıkararak Milli Eğitim Bakanlığını başarısız göstermenin bir anlamı yok."

Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin önünün açık olduğunu dile getiren Büyük, "Seçilmenin 18 yaşa indirilmiş olması, Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri için bir avantaj. Önünüz açık, yeni seçimde lütfen istifa edin, istifanız yoksa da aday olun. Gerçekten gidin orada bizi, Milli Eğitim Bakanlığını, öğrencileri temsil edin." ifadesini kullandı.

Büyük, başarının ancak öğretmenin huzurlu ve mutlu olduğu bir ortamda gelebileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerin ihmal edildiği bir eğitim sisteminde başarıyı yakalayabilmemiz mümkün değil. Siz ne kadar fiziki ortamları iyileştirirseniz iyileştirin, derslik başına öğrenci sayısını ne kadar düşürürseniz düşürün, tahtalarınızı, sıralarınızı her şeyinizi değiştirirseniz değiştirin ama öğretmeni ihmal, göz ardı ettiğinizde başarıyı yakalayabilmeniz mümkün değil. Öğretmeni motive ettiğiniz sürece Türkiye'nin ilerlememesi mümkün değil. Biz, eğitimli nesiller yetiştiremezsek problem orada başlıyor. Maç sırasında, otobüs kuyruğunda kavga edildiğinde herkes, 'Seni yetiştiren' diye bize laf ediyor. Bu yüzden sorumluluğumuzun büyük olduğunun da bilinmesini istiyorum."

İki gün sürecek sempozyumda, öğrenciler 5 farklı salonda "Eğitim Yoluyla Toplumsal Değişimde Genç İradenin Rolü" temasıyla sunumlar gerçekleştirecek.

Tatil planı yapanlar 8 Temmuz'a dikkat!Tatil planı yapanlar 8 Temmuz'a dikkat!
Şehidi binlerce kişi uğurladıŞehidi binlerce kişi uğurladı
TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklamaTSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Sosyal Bilimler Liseleri 10.Ulusal Öğrenci Sempozyumu

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

İşte Tosun'un melekleri...

İşte Tosun'un melekleri...

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

İlginizi Çekebilir

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

İşte Tosun'un melekleri...

İşte Tosun'un melekleri...

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TEM'de korkunç kaza! Trafik durma noktasında

TEM'de korkunç kaza! Trafik durma noktasında

Darp edilen doktor olayında skandal taciz iddiası!

Darp edilen doktor olayında skandal taciz iddiası!

Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı

Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı

İstanbul Sultanahmet'te yangın otel yangını!

İstanbul Sultanahmet'te yangın otel yangını!

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

Eşini rahatsız edeni öldürmüştü! Cezaevinde intihar etti

Eşini rahatsız edeni öldürmüştü! Cezaevinde intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.