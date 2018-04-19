Sosyal Bilimler MYO’da İnovasyon ve Kalkınma Konferansı

Harran üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Bilim ve İnovasyon Kulübü işbirliğiyle “İnovasyon ve Kalkınma” konulu konferans düzenlendi.

Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Eyyübiye Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy konferans salonunda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Kamu Gözetimi Kurul Üyesi Prof. Dr. Yusuf Balcı katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş katılımlarından dolayı Yusuf Balcı’ya teşekkür ederek başladığı konuşmasında, kalkınmanın önemli unsurlarından biri olan inovasyon’un çağa ayak uydurmak için vazgeçilmez bir unsur olduğuna değinerek meslek yüksekokullarının müfredatının güncellenmesi gerektiğini ve bunun için çeşitli çalışmaların yapıldığını dile getirdi.

Konferansta konuşma yapan Bilim ve İnovasyon Kulübü Danışmanı Öğretim Görevlisi Aziz İlgazi, inovasyon kulübü olarak dördüncüsü düzenlenen inovasyon konferansları ile bölgemizdeki üniversite öğrencilerinde inovasyon kavramının yerleşmesini hedeflediklerine değinerek kulüp olarak yıl boyu bu etkinlikleri devam ettireceklerini belirtti. İnovasyon ve kalkınma hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Yusuf Balcı kalkınma ve refah arasındaki toplumsal algı, inovasyona dayalı kalkınma modelinde fark oluşturmanın ve bunun içinde öğrencilerin kendilerini kişisel olarak devamlı geliştirmelerinin gerektiğini söyledi.

Ayrıca bu modelde eğitimin öneminden bahseden Prof. Balcı Üniversite ve sanayi işbirliğinin çok önemli olduğunu ve buna göre müfredatların yeniden yapılandırılmasının gerektiğini söyledi.

Katılımcıların soru cevap şeklinde devam eden konferans Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kısa’nın konuşmacı Prof. Dr. Yusuf Balcı’ya plaket takdimiyle son buldu.

Konferansa Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kısa, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan, Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sevgili’ nin yanı sıra öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.